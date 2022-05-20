Первый автомобиль по программе льготного кредитования выдан в Казахстане

Спустя всего четыре дня со старта льготного автокредитования в столице Казахстана передали ключи от новой машины первому участнику программы, сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса.Счастливым обладателем автомобиля стал инженер Бекзат Тілеген, 16 мая подавший заявку на оформление авто без первоначального взноса через Банк ЦентрКредит, который первым из банков стал принимать к рассмотрению заявки."Это на самом деле неожиданно. Подавал заявку среди многих желающих, тогда еще был день рождения моей дочери. Прошел все процедуры и домой. Но даже не думал, что так скоро получу обратный звонок от менеджеров "Шевроле", которые сказали, что можно оформлять договор купли-продажи. Спасибо сотрудникам за большую и слаженную работу. Сегодня мы уже забираем ключи. Это первая машина из салона для нашей семьи, и для нас это знаковое событие", - поделился впечатлениями Бекзат Тілеген.Ощутить похожие эмоции с сегодняшнего дня смогут и другие казахстанцы. Автосалоны и банки второго уровня в случае полного соответствия заявок условиям программы готовы к поэтапной выдаче заветных автомобилей. Как отмечают в Фонде развития промышленности, банками-участниками на сегодняшний день одобрено 4290 заявок на сумму 31,7 миллиарда тенге.