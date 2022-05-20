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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Первый автомобиль по программе льготного кредитования выдан в Казахстане

Просмотров:496 Опубликовано: Сегодня, 14:45
Первый автомобиль по программе льготного кредитования выдан в Казахстане
Бекзат Тілеген
Спустя всего четыре дня со старта льготного автокредитования в столице Казахстана передали ключи от новой машины первому участнику программы, сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса.

Счастливым обладателем автомобиля стал инженер Бекзат Тілеген, 16 мая подавший заявку на оформление авто без первоначального взноса через Банк ЦентрКредит, который первым из банков стал принимать к рассмотрению заявки.

Первый автомобиль по программе льготного кредитования выдан в Казахстане


"Это на самом деле неожиданно. Подавал заявку среди многих желающих, тогда еще был день рождения моей дочери. Прошел все процедуры и домой. Но даже не думал, что так скоро получу обратный звонок от менеджеров "Шевроле", которые сказали, что можно оформлять договор купли-продажи. Спасибо сотрудникам за большую и слаженную работу. Сегодня мы уже забираем ключи. Это первая машина из салона для нашей семьи, и для нас это знаковое событие", - поделился впечатлениями Бекзат Тілеген.

Первый автомобиль по программе льготного кредитования выдан в Казахстане


Ощутить похожие эмоции с сегодняшнего дня смогут и другие казахстанцы. Автосалоны и банки второго уровня в случае полного соответствия заявок условиям программы готовы к поэтапной выдаче заветных автомобилей. Как отмечают в Фонде развития промышленности, банками-участниками на сегодняшний день одобрено 4290 заявок на сумму 31,7 миллиарда тенге.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Restero (Посетители) Сегодня, 16:27
Счастливый обладатель ведра с болтами в кабальный кредит lol
 
-1
  • Restero
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kaireke (Посетители) Сегодня, 15:29
Можно только порадоваться за парня и за узбеков которые делали эту машину, Шевроле Кобальт машина в целом неплохая...а казахстанский в нем только воздух в салоне..
 
 

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