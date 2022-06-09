Главбуха Центра поддержки детей осудили за хищение более 25 миллионов в Нур-Султане

Главного бухгалтера осудили за хищение денег Центра поддержки детей в Нур-Султане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
Главного бухгалтера осудили за хищение денег Центра поддержки детей в Нур-Султане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
Районный суд № 2 Сарыаркинского района вынес обвинительный приговор по факту хищения денег в отношении главного бухгалтера "Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" и подрядчика.
"Главный бухгалтер центра гражданка А. обеспечила победу в конкурсах в 2019 и 2020 годах по поставке продуктов питания ТОО "Z", чьи интересы представлял ее бывший супруг Н. Путем перечисления денежных средств без фактической поставки продуктов питания А. и Н. похитили денежные средства на общую сумму 25 862 132 тенге.
Санкция статьи 189 части 4 пункта 2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание осужденных, по делу не установлено", - сообщили в пресс-службе столичного суда. Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами судом признано наличие у осужденных троих несовершеннолетних детей, а также добровольное возмещение ущерба в сумме 25 156 051 тенге. Сумма невозмещенного ущерба составляет 301 069 тенге.
"С учетом добровольного возмещения ущерба судом назначено наказание А. и Н. в виде 7 лет лишения свободы с применением статьи 63 УК условно, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением бухгалтерского учета в организациях и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с участием в государственных закупках, сроком на 5 лет, с конфискацией имущества. Над осужденными установлен пробационный контроль", - отметили в пресс-службе столичного суда.
В доход государства конфисковано имущество осужденных. Приговор суда в законную силу не вступил.
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