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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Американская корпорация предложила Казахстану технологии для АЭС

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 17:24
Американская корпорация предложила Казахстану технологии для АЭС
Иллюстративное фото:elements.envato.com
Американская корпорация General Electric предложила Казахстану технологии для строительства атомной электростанции (АЭС). Предложение озвучил президент корпорации в России и СНГ Бела Ференци, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Учитывая планы правительства по строительству атомной электростанции, хотел бы отметить наш большой опыт в области реализации крупнейших в мире проектов с использованием технологии тихоходных паровых турбин. Вместе с нашими технологическими партнерами мы предлагаем надежные, проверенные решения, обеспечивающие высочайший уровень эксплуатационной безопасности", - сказал Бела Ференци на заседании Совета иностранных инвесторов в Нур-Султане.

Ранее сообщалось, что первая атомная электростанция в Казахстане может появиться к 2035 году.

Министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что станция может быть построена на территории Балхаша.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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-1
  • Василий Кравчук
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Tankushka
  • Iron man
  • ЁмоЁ
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:58
С американцами лучше не связываться.
Это техническое порабощение.
 
 

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