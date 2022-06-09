Американская корпорация предложила Казахстану технологии для АЭС

Американская корпорация General Electric предложила Казахстану технологии для строительства атомной электростанции (АЭС). Предложение озвучил президент корпорации в России и СНГ Бела Ференци, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Учитывая планы правительства по строительству атомной электростанции, хотел бы отметить наш большой опыт в области реализации крупнейших в мире проектов с использованием технологии тихоходных паровых турбин. Вместе с нашими технологическими партнерами мы предлагаем надежные, проверенные решения, обеспечивающие высочайший уровень эксплуатационной безопасности", - сказал Бела Ференци на заседании Совета иностранных инвесторов в Нур-Султане.



Ранее сообщалось, что первая атомная электростанция в Казахстане может появиться к 2035 году.



Министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что станция может быть построена на территории Балхаша.