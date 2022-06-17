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Миллионы долларов принесли алматинцы в пирамиду TheFiniko

Просмотров:416 Опубликовано: Сегодня, 11:47
Миллионы долларов принесли алматинцы в пирамиду TheFiniko
Иллюстративное фото
Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы.

Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой TheFiniko проводится департаментом Агенства финансового мониторинга по Алматы при содействии прокуратуры города, передает inbusiness.kz.

Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы – в отношении основателей Finiko с заявлениями обратились более 300 человек. Согласно заключению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, компания Thefiniko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж. Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды. Казахстанцев просят быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.


Источник: Inbusiness.kz
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