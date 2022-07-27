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Защита от тромбов: названы лучшие напитки для разжижения крови

Просмотров:193 Опубликовано: Сегодня, 10:21
Защита от тромбов: названы лучшие напитки для разжижения крови
Фото: depositphotos/fizkes
Лучшими напитками для разжижения крови являются вода, гранатовый и свекольный соки, а также настои из ягод. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

В первую очередь для профилактики тромбоза специалист советует пить достаточное количество обычной негазированной воды. На каждый килограмм массы тела должно приходиться не менее 33 миллилитров жидкости, пояснила диетолог.

"Густая кровь может повысить риски тромбообразования, а вода поддерживает свертывающую систему крови, препятствуя образованию тромбов. Вода – это хорошая активность всех жидкостных структур, хороший лимфодренаж и естественная детоксикация организма", – говорит Королева.

Специалист также рекомендует употреблять для разжижения крови гранатовый сок. В нем содержатся аминокислоты, которые нужны для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции. Кроме того, в этом продукте присутствуют витамин P и витамины группы B.

Гранатовый сок может оказаться весьма полезным для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно гранат показан людям в возрасте 50+, когда уже в организме накапливаются какие-то проблемы.

"Свекла – тоже хороший продукт. Сок свеклы способствует естественной детоксикации, выводя соли тяжелых металлов из организма и оптимизируя липидный состав крови. То есть он способствует лучшей реологии (текучести. – Прим. ред.) крови при участии тех веществ, которые находятся в составе этого продукта", – говорит диетолог.

Также можно пить настои из черной смородины или рябины. В них сдержится витамин C и витамин P, которые улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают ее здоровье, заключила специалист.

Ранее россиянам напомнили, употребление каких продуктов увеличивает риск сгущения крови. По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора Михаила Гинзбурга, речь идет о сладостях, красном мясе и еде, содержащей в себе трансжиры. В частности, чипсах и выпечке.


Источник: Москва24
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