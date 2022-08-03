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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пелоси выступила в парламенте Тайваня

Просмотров:696 Опубликовано: Сегодня, 10:28
Пелоси выступила в парламенте Тайваня
©REUTERS
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проводит переговоры с официальными лицами в Тайбэе на фоне обострения напряженности в отношениях с Пекином, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Пелоси встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе после встречи с высокопоставленными законодателями.

Как отметили в Reuters, в ходе выступления в тайваньском парламенте Пелоси заявила, что законопроект США о чипах предоставит хорошую возможность для американо-тайваньского сотрудничества в области чиповой промышленности. Пелоси также сказала, что хочет расширить парламентские обмены с Тайванем.

"Мы отдаем должное Тайваню за то, что он является одним из самых свободных обществ в мире. История Тайваня является вдохновением для всех свободолюбивых людей. Сейчас как никогда солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, и именно это послание мы несем сегодня", - сказала Пелоси парламенту Тайваня.

Пелоси также планирует встретиться с гонконгскими и тайваньскими активистами, выступающими за демократию. Переговоры будут посвящены продвижению общих интересов и идеи свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, говорится в заявлении.

Напомним, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай в свою очередь ранее заявлял, что намерен принять самые решительные меры в случае визита спикера палаты представителей США на Тайвань. Так, после прилета Пелоси Китай приостановил экспорт песка и временно остановил импорт с острова цитрусовых и двух видов рыбной продукции.

Кроме того, руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало солдат "готовиться к войне".

США в свою очередь призывали Китай воздержаться от "бряцанья оружием". Тем не менее Пентагон начал стягивать к Тайваню авианосцы и самолеты в преддверии возможного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • ЁмоЁ
  • Ирон
  • Кинст
  • sergei 66
  • Ingul
 ABCD (Посетители) Сегодня, 11:45
Задрала эта Америка, со своей демократией. Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия живут вбольшой Ж♡ ПЕ, вот результат их демократии! Ливия и Ирак вообще отдельный разговор, разорили страны, а сами в шоколаде!, но не всё коричнивое шоколад! Надеюсь их поставят на место!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ABCD
  • Ирон
  • ЁмоЁ
  • Кинст
  • sergei 66
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:23
Везде в мире, куда лезут США, в лучшем случае напряжение, в худшем война.
 
 

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