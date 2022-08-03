Пелоси выступила в парламенте Тайваня

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проводит переговоры с официальными лицами в Тайбэе на фоне обострения напряженности в отношениях с Пекином, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



Пелоси встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе после встречи с высокопоставленными законодателями.



Как отметили в Reuters, в ходе выступления в тайваньском парламенте Пелоси заявила, что законопроект США о чипах предоставит хорошую возможность для американо-тайваньского сотрудничества в области чиповой промышленности. Пелоси также сказала, что хочет расширить парламентские обмены с Тайванем.



"Мы отдаем должное Тайваню за то, что он является одним из самых свободных обществ в мире. История Тайваня является вдохновением для всех свободолюбивых людей. Сейчас как никогда солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, и именно это послание мы несем сегодня", - сказала Пелоси парламенту Тайваня.



Пелоси также планирует встретиться с гонконгскими и тайваньскими активистами, выступающими за демократию. Переговоры будут посвящены продвижению общих интересов и идеи свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, говорится в заявлении.



Напомним, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай в свою очередь ранее заявлял, что намерен принять самые решительные меры в случае визита спикера палаты представителей США на Тайвань. Так, после прилета Пелоси Китай приостановил экспорт песка и временно остановил импорт с острова цитрусовых и двух видов рыбной продукции.



Кроме того, руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало солдат "готовиться к войне".



США в свою очередь призывали Китай воздержаться от "бряцанья оружием". Тем не менее Пентагон начал стягивать к Тайваню авианосцы и самолеты в преддверии возможного визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.