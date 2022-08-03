Пять лет колонии получили супруги, призывавшие присоединить Северный Казахстан к России

ПЕТРОПАВЛОВСК, 2 авг – Sputnik. В Петропавловске семейная пара, предлагавшая в социальных сетях присоединить Северный Казахстан к Российской Федерации, получила по пять лет колонии, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Судом рассмотрено уголовное дело в отношении супругов по части 2 статьи 180 Уголовного кодекса (Пропаганда нарушения унитарности и целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории и дезинтеграции государства, совершенная группой лиц, с использованием сетей телекоммуникации).
Как следует из материалов дела, супруги в социальных сетях публиковали "социально-опасные высказывания, влекущие политические и социальные риски в части сохранения унитарности Республики Казахстан" по поводу присоединения Северо-Казахстанской области Республики Казахстан к Российской Федерации. Подобные призывы они высказывали, в частности, в приложении "Чат Рулетка" - популярном сервисе, который позволяет общаться с помощью видеосвязи с пользователями со всего мира.
"Вина супругов в совершении инкриминируемого им деяния подтверждается материалами дела. Виновность супругов доказана, несмотря на непризнание вины подсудимыми. К делу приобщена видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения уголовного правонарушения и по которой проведена комплексная судебная психолого-филологическая экспертиза", - сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе суда Северо-Казахстанской области.
Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому из них. Подсудимые вину не признали и просили их оправдать. Между тем, как отметили в суде, за данное правонарушение, отнесенное к категории экстремистских преступлений, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. А согласно части 6 статьи 63 Уголовного кодекса условное осуждение за экстремистское преступление не применяется.
Обстоятельств, как отягчающих, так и смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых, по делу не было.
"В связи с изложенным суд определил минимальное наказание подсудимым, признанным виновными в совершении тяжкого экстремистского преступления. Каждому из подсудимых назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - заключили в суде.
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