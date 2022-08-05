«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Августа
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.18 KZT
  • €1 = 485.08 KZT
  • 1 RUB = 7.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Полуголые педагоги развлекались с девушкой в школе Усть-Каменогорска

Просмотров:494 Опубликовано: Сегодня, 09:11
Полуголые педагоги развлекались с девушкой в школе Усть-Каменогорска
Фото школы
В отделе образования подтвердили, что мужчины на скандальном видео являются преподавателями учебного заведения, передаёт Noks.kz.

Очевидец снял на видео как несколько мужчин на территории школы №30 пытались заняться сексом с несовершеннолетней. В департаменте полиции ВКО подтвердили, что по данному факту проведена соответствующая проверка, личности указанных граждан установлены. К ним применены меры согласно действующего административного законодательства по статье за мелкое хулиганство. 

После публикации видеозаписи в социальных сетях, ей занялся отдел образования города. 

— Да, действительно там находились два наших педагога и девушка. Видно, что они были в нетрезвом состоянии. Педагоги и сторож уже освобождены от занимаемой должности. По поводу разговоров про изнасилование, с нами работали инспектора по делам несовершеннолетних и ОВД. Они просмотрели все записи и уже этим делом занимаются правоохранительные органы. Насильственных фактов в камере видеонаблюдения не отмечено. Не могу говорить, что наша или не наша это ученица. По записям видно, что это бывшая выпускница этой школы, но в этом уверенности нет, и ее личность устанавливают правоохранительные органы, — говорит руководитель ГУ «Отдел образования по городу Усть-Каменогорску» управления образования Восточно-Казахстанской области Сәуле Алагузова.

В отделе образования пообещали, что усилят охрану по периметру школ города. 

— Это произошло впервые, наш педагог НВП имеет большой стаж, педагог труда и технологии немного моложе. У них есть стаж более 10 лет преподавания. Проведена работа об усилении мер обхода сторожей, не только в дневное, но и в вечернее и ночное время. Территория школы открыта, но камеры просматриваются. Сторож просмотрел и уволен. Отмечу, что учитель НВП в этот день находился на работе до обеда, он ничего после произошедшего не объяснил, говорит, что не помнит, — уточнила Сәуле Алагузова.


Источник: YK-news.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:05
пипец. дно какое то
деградация полная
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика