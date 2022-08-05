Полуголые педагоги развлекались с девушкой в школе Усть-Каменогорска

В отделе образования подтвердили, что мужчины на скандальном видео являются преподавателями учебного заведения, передаёт Noks.kz.



Очевидец снял на видео как несколько мужчин на территории школы №30 пытались заняться сексом с несовершеннолетней. В департаменте полиции ВКО подтвердили, что по данному факту проведена соответствующая проверка, личности указанных граждан установлены. К ним применены меры согласно действующего административного законодательства по статье за мелкое хулиганство.



После публикации видеозаписи в социальных сетях, ей занялся отдел образования города.



— Да, действительно там находились два наших педагога и девушка. Видно, что они были в нетрезвом состоянии. Педагоги и сторож уже освобождены от занимаемой должности. По поводу разговоров про изнасилование, с нами работали инспектора по делам несовершеннолетних и ОВД. Они просмотрели все записи и уже этим делом занимаются правоохранительные органы. Насильственных фактов в камере видеонаблюдения не отмечено. Не могу говорить, что наша или не наша это ученица. По записям видно, что это бывшая выпускница этой школы, но в этом уверенности нет, и ее личность устанавливают правоохранительные органы, — говорит руководитель ГУ «Отдел образования по городу Усть-Каменогорску» управления образования Восточно-Казахстанской области Сәуле Алагузова.



В отделе образования пообещали, что усилят охрану по периметру школ города.



— Это произошло впервые, наш педагог НВП имеет большой стаж, педагог труда и технологии немного моложе. У них есть стаж более 10 лет преподавания. Проведена работа об усилении мер обхода сторожей, не только в дневное, но и в вечернее и ночное время. Территория школы открыта, но камеры просматриваются. Сторож просмотрел и уволен. Отмечу, что учитель НВП в этот день находился на работе до обеда, он ничего после произошедшего не объяснил, говорит, что не помнит, — уточнила Сәуле Алагузова.

