"Байтерек" купил казахстанский "Сбер". В банке проведут ребрендинг
Стоимость сделки в холдинге не раскрыли.
Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и "Группа Сбербанк" закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбера в Казахстане (ДБ АО "Сбербанк"), сообщает пресс-служба холдинга.
"Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения. Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными", – говорится в сообщении.
Холдинг "Байтерек" оценивает высокую значимость банка для финансовой системы страны.
"Имеющаяся у "Сбербанка Казахстан" современная инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики страны. Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга "Сбербанка Казахстан", – отметили в холдинге.
Отмечается, что "Байтерек" также будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и новых клиентов банка.
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