"Байтерек" купил казахстанский "Сбер". В банке проведут ребрендинг



Стоимость сделки в холдинге не раскрыли.



Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и "Группа Сбербанк" закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбера в Казахстане (ДБ АО "Сбербанк"), сообщает пресс-служба холдинга.



"Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения. Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными", – говорится в сообщении.



Холдинг "Байтерек" оценивает высокую значимость банка для финансовой системы страны.



"Имеющаяся у "Сбербанка Казахстан" современная инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики страны. Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга "Сбербанка Казахстан", – отметили в холдинге.



Отмечается, что "Байтерек" также будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и новых клиентов банка.

