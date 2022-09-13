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США отреагировали на обострение отношений между Арменией и Азербайджаном

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:04
США отреагировали на обострение отношений между Арменией и Азербайджаном
Кадр из видео
Вашингтон отреагировал на обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией, возникшее за последние сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность эскалацией и заявил, что военного решения конфликта быть не может.

"Как мы уже давно ясно дали понять, военного решения конфликта быть не может. Мы призываем немедленно прекратить любые военные действия", - говорится в заявлении американского Госдепа.

Отмечается, что обеспокоенность Вашингтона связана с атаками вдоль армяно-азербайджанской границы, в том числе с ударами по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре на территории Армении.

Напомним, накануне на армяно-азербайджанской границе началась интенсивная перестрелка. Минобороны двух стран передавали противоречивую информацию. Так, в минобороны Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали обстрелы армянской территории с применением артиллерии и беспилотников. В свою очередь Азербайджан назвал абсурдом сообщения о вторжении на территорию Армении.

Пашинян заявил о гибели 49 военных.


Источник: tengrinews.kz
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