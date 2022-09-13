США отреагировали на обострение отношений между Арменией и Азербайджаном

Вашингтон отреагировал на обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией, возникшее за последние сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Государственного департамента США.



Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность эскалацией и заявил, что военного решения конфликта быть не может.



"Как мы уже давно ясно дали понять, военного решения конфликта быть не может. Мы призываем немедленно прекратить любые военные действия", - говорится в заявлении американского Госдепа.



Отмечается, что обеспокоенность Вашингтона связана с атаками вдоль армяно-азербайджанской границы, в том числе с ударами по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре на территории Армении.



Напомним, накануне на армяно-азербайджанской границе началась интенсивная перестрелка. Минобороны двух стран передавали противоречивую информацию. Так, в минобороны Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали обстрелы армянской территории с применением артиллерии и беспилотников. В свою очередь Азербайджан назвал абсурдом сообщения о вторжении на территорию Армении.



Пашинян заявил о гибели 49 военных.