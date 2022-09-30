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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Задержан Торегали Тореали

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:06
Задержан Торегали Тореали
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Известного казахстанского певца Торегали Тореали поместили в изолятор временного содержания, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Певца задержали по факту хулиганских действий, имевших место 28 сентября на территории Кольсая. Полиция зарегистрировала уголовное дело.

"Сегодня, 30 сентября, подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК и водворен в изолятор временного содержания. Отмечу, что следствием будут приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции Алматинской области", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов.

Напомним, ранее Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсае.


Источник: Tengrinews.kz
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