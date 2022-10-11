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В Атырау младшеклассники пожаловались на дедовщину. У них собирают деньги и заставляют есть порошок

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:44
В Атырау младшеклассники пожаловались на дедовщину. У них собирают деньги и заставляют есть порошок
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Дети рассказали, что их запугивают старшеклассники и требуют деньги, заставляют есть неизвестный сухой порошок, передаёт портал «Мой ГОРОД».

В Атырау ученики четвёртого класса школы №25 пожаловались родителям, что их запугивают старшеклассники, отбирают деньги, заставляют есть сухой порошок, сообщает "Мой город".

Родители обратились в полицию после того, как несколько учеников пожаловались на плохое самочувствие. Ранее дети не рассказывали им о притеснениях со стороны старших.

В соцсетях одна из родительниц поделилась, что её сын последнее время под разными предлогами просит деньги и без разрешения взял из кошелька у отца некую сумму. Два дня назад он сказал, что у него кружилась голова и он чуть не потерял сознание.

"Сотрудники полиции проверили поступившую информацию. Учеников четвёртых классов допросили в присутствии законных представителей. Проведена наркологическая экспертиза, по результатам которой выяснилось, что порошок – не психотропное вещество и не наносит вреда организму человека. Это сухой растворимый напиток", – пояснили в пресс-службе акимата Атырауской области.

Издание сообщает, что родители школьников обращались в школу, однако видеокамеры возле школы ничего не зафиксировали.


Источник: Мой Город
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