В Атырау младшеклассники пожаловались на дедовщину. У них собирают деньги и заставляют есть порошок

Дети рассказали, что их запугивают старшеклассники и требуют деньги, заставляют есть неизвестный сухой порошок, передаёт портал «Мой ГОРОД».



В Атырау ученики четвёртого класса школы №25 пожаловались родителям, что их запугивают старшеклассники, отбирают деньги, заставляют есть сухой порошок, сообщает "Мой город".



Родители обратились в полицию после того, как несколько учеников пожаловались на плохое самочувствие. Ранее дети не рассказывали им о притеснениях со стороны старших.



В соцсетях одна из родительниц поделилась, что её сын последнее время под разными предлогами просит деньги и без разрешения взял из кошелька у отца некую сумму. Два дня назад он сказал, что у него кружилась голова и он чуть не потерял сознание.



"Сотрудники полиции проверили поступившую информацию. Учеников четвёртых классов допросили в присутствии законных представителей. Проведена наркологическая экспертиза, по результатам которой выяснилось, что порошок – не психотропное вещество и не наносит вреда организму человека. Это сухой растворимый напиток", – пояснили в пресс-службе акимата Атырауской области.



Издание сообщает, что родители школьников обращались в школу, однако видеокамеры возле школы ничего не зафиксировали.