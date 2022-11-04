«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Ноября
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.6 KZT
  • €1 = 452.1 KZT
  • 1 RUB = 7.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Большое обновление WhatsApp: что изменилось

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Большое обновление WhatsApp: что изменилось
Большое обновление WhatsApp: что изменилось
Команда мессенджера WhatsApp объявила о начале распространения большого обновления. Первая новая функция - "Сообщества", которую анонсировали в апреле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на блог мессенджера.

Функция "Сообщества" позволит объединять воедино сразу множество групп, участники которых получают возможность вести групповые переписки в WhatsApp. К примеру, такая функция будет полезна при создании групп различных отделов на работе, в учебных заведениях или групп жителей различных домов одного района.

Большое обновление WhatsApp: что изменилось


Создать новое "сообщество" можно будет во вкладке "Новое сообщество". Она находится над списком чатов в Android или под ним в iOS. Здесь можно объединить несколько групп в сообщества. В WhatsApp сообщили, что сейчас функцию постепенно запускают в различных странах мира и в ближайшие несколько месяцев эта функция станет доступна всем пользователям.

Большое обновление WhatsApp: что изменилось


К тому же разработчики добавили новые полезные функции в сами группы в мессенджере. Теперь у участников чатов появилась возможность создавать опросы в чате, осуществлять видеозвонки с участием до 32 человек и возможность создавать группы численностью до 1024 пользователей. Все эти функции можно использовать в любой группе (точно так же, как реакции со смайликами, обмен файлами большого размера и удаление сообщений администратором), но особенно полезны они будут для сообществ.

В блоге мессенджера отметили, что в ближайшие месяцы планируется запуск еще нескольких функций.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика