Большое обновление WhatsApp: что изменилось

Команда мессенджера WhatsApp объявила о начале распространения большого обновления. Первая новая функция - "Сообщества", которую анонсировали в апреле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на блог мессенджера.Функция "Сообщества" позволит объединять воедино сразу множество групп, участники которых получают возможность вести групповые переписки в WhatsApp. К примеру, такая функция будет полезна при создании групп различных отделов на работе, в учебных заведениях или групп жителей различных домов одного района.Создать новое "сообщество" можно будет во вкладке "Новое сообщество". Она находится над списком чатов в Android или под ним в iOS. Здесь можно объединить несколько групп в сообщества. В WhatsApp сообщили, что сейчас функцию постепенно запускают в различных странах мира и в ближайшие несколько месяцев эта функция станет доступна всем пользователям.К тому же разработчики добавили новые полезные функции в сами группы в мессенджере. Теперь у участников чатов появилась возможность создавать опросы в чате, осуществлять видеозвонки с участием до 32 человек и возможность создавать группы численностью до 1024 пользователей. Все эти функции можно использовать в любой группе (точно так же, как реакции со смайликами, обмен файлами большого размера и удаление сообщений администратором), но особенно полезны они будут для сообществ.В блоге мессенджера отметили, что в ближайшие месяцы планируется запуск еще нескольких функций.