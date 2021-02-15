«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 416.87 KZT
  • €1 = 505.83 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанец попал в компанию Илона Маска

Просмотров:536 Опубликовано: Сегодня, 17:55
Казахстанец попал в компанию Илона Маска
Фото: Курсив
Казахстанец Санжар Тайжан со своей компанией попал в финал конкурса Not-A-Boring Competition (создание тоннелей на скорость). Конкурс учрежден компанией, которую основал Илон Маск, передает zakon.kz.

Об этом молодой человек рассказал "Курсиву".

Учредитель конкурса Not-A-Boring Competition - компания The Boring Company, основателем которой является миллиардер Илон Маск. Он анонсировал конкурс 8 июля 2020 года. Участники соревнования должны создать технологию, которая в итоге удешевит и ускорит прокладку тоннелей для Hyperloop (проект вакуумного поезда. Его главная часть – это система труб и тоннелей, внутри которых почти нет воздуха) и электромобилей Tesla. Как отметили The Boring Company, сейчас создание тоннелей происходит слишком медленно: бурильные машины двигаются в 14 раз медленнее улитки. Поэтому организаторы соревнования по самому быстрому рытью тоннелей предлагают участникам дать ответ на вопрос: "Сможете ли вы победить улитку?".

- Когда я прочитал об этом соревновании, стал собирать команду The Warwick Boring, в которую вошли 30 человек, в основном студенты University Of Warwick, которые учатся на инженеров-механиков. Также одним из лидеров команды стал англичанин Том Шенон. Мы создали 3D-прототип бура, прошли два раунда соревнований, попали в финал и летом этого года должны поехать в США, чтобы тестировать свою технологию в The Boring Company и встретиться с Илоном Маском, – рассказал Тайжан.

Информацию о том, что The Warwick Boring вошла в список 12-ти финалистов, 23-летний Санжар Тайжан получил от учредителей конкурса 11 февраля 2021 года.

- Мне написали, что наша команда вошла в число 12 финалистов. В финал попали около 3% команд со всего мира, которые принимали участие в Not-A-Boring Competition. Это супер! Я не могу до сих пор поверить в это, – поделился Санжар.

The Boring Company уточнила, что заявки на участие подавали 390 команд.

Как отметил казахстанец, в Not-A-Boring Competition было сложнее участвовать, чем в Hyperloop Pod Competition – технологическом соревновании по созданию транспортной капсулы для Hyperloop, проведенном в 2015-2019 годах SpaceX, еще одной компанией Илона Маска.

- В Hyperloop Pod Competition принимали участие только студенческие команды (в том числе The Warwick Hyperloop Team, также созданная Санжаром Тайжаном, но не прошедшая в финал. – "Курсив"). В этот раз участвуют и команды, которые формируют промышленные предприятия. Вы же понимаете, что там работают опытные инженеры и денег у них больше, чем у нас, – отметил Тайжан.

Илон Маск планировал ускорить прокладку тоннелей, но при реализации проектов по созданию подземных транспортных систем (к примеру, LVCC Loop для перевозки людей в Лас-Вегасе) не смог этого сделать. Поэтому The Boring Company объявила Not-A-Boring Competition, чтобы инженеры со всего мира могли предложить инновационные технологии бурения, которыми потенциально сможет воспользоваться компания Маска.

Соревнование направлено на создание небольших 30-метровых тоннелей с поперечным сечением площадью 0,2 квадратных метра (диаметром 0,5 метра). Команды будут состязаться в скорости прокладки, скорости сдачи готового тоннеля и точности (будут учитываться отклонения реального положения тоннеля и его выходов от проектного).

Санжар Тайжан в 2015 году окончил РФМШ в Алматы, в 2017-м поступил в University Of Warwick, который по версии QS входит в ТОП-60 университетов мира.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика