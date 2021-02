Казахстанец попал в компанию Илона Маска

Казахстанец Санжар Тайжан со своей компанией попал в финал конкурса Not-A-Boring Competition (создание тоннелей на скорость). Конкурс учрежден компанией, которую основал Илон Маск, передает zakon.kz.



Об этом молодой человек рассказал "Курсиву".



Учредитель конкурса Not-A-Boring Competition - компания The Boring Company, основателем которой является миллиардер Илон Маск. Он анонсировал конкурс 8 июля 2020 года. Участники соревнования должны создать технологию, которая в итоге удешевит и ускорит прокладку тоннелей для Hyperloop (проект вакуумного поезда. Его главная часть – это система труб и тоннелей, внутри которых почти нет воздуха) и электромобилей Tesla. Как отметили The Boring Company, сейчас создание тоннелей происходит слишком медленно: бурильные машины двигаются в 14 раз медленнее улитки. Поэтому организаторы соревнования по самому быстрому рытью тоннелей предлагают участникам дать ответ на вопрос: "Сможете ли вы победить улитку?".



- Когда я прочитал об этом соревновании, стал собирать команду The Warwick Boring, в которую вошли 30 человек, в основном студенты University Of Warwick, которые учатся на инженеров-механиков. Также одним из лидеров команды стал англичанин Том Шенон. Мы создали 3D-прототип бура, прошли два раунда соревнований, попали в финал и летом этого года должны поехать в США, чтобы тестировать свою технологию в The Boring Company и встретиться с Илоном Маском, – рассказал Тайжан.



Информацию о том, что The Warwick Boring вошла в список 12-ти финалистов, 23-летний Санжар Тайжан получил от учредителей конкурса 11 февраля 2021 года.



- Мне написали, что наша команда вошла в число 12 финалистов. В финал попали около 3% команд со всего мира, которые принимали участие в Not-A-Boring Competition. Это супер! Я не могу до сих пор поверить в это, – поделился Санжар.



The Boring Company уточнила, что заявки на участие подавали 390 команд.



Как отметил казахстанец, в Not-A-Boring Competition было сложнее участвовать, чем в Hyperloop Pod Competition – технологическом соревновании по созданию транспортной капсулы для Hyperloop, проведенном в 2015-2019 годах SpaceX, еще одной компанией Илона Маска.



- В Hyperloop Pod Competition принимали участие только студенческие команды (в том числе The Warwick Hyperloop Team, также созданная Санжаром Тайжаном, но не прошедшая в финал. – "Курсив"). В этот раз участвуют и команды, которые формируют промышленные предприятия. Вы же понимаете, что там работают опытные инженеры и денег у них больше, чем у нас, – отметил Тайжан.



Илон Маск планировал ускорить прокладку тоннелей, но при реализации проектов по созданию подземных транспортных систем (к примеру, LVCC Loop для перевозки людей в Лас-Вегасе) не смог этого сделать. Поэтому The Boring Company объявила Not-A-Boring Competition, чтобы инженеры со всего мира могли предложить инновационные технологии бурения, которыми потенциально сможет воспользоваться компания Маска.



Соревнование направлено на создание небольших 30-метровых тоннелей с поперечным сечением площадью 0,2 квадратных метра (диаметром 0,5 метра). Команды будут состязаться в скорости прокладки, скорости сдачи готового тоннеля и точности (будут учитываться отклонения реального положения тоннеля и его выходов от проектного).



Санжар Тайжан в 2015 году окончил РФМШ в Алматы, в 2017-м поступил в University Of Warwick, который по версии QS входит в ТОП-60 университетов мира.