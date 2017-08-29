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Илон Маск показал капсулу Hyperloop, которую разогнали до рекордных скоростей

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 14:21
Илон Маск показал капсулу Hyperloop, которую разогнали до рекордных скоростей
Фото: WARR Hyperloop
Американский бизнесмен Илон Маск выложил в Twitter видео с прототипом пассажирской капсулы Hyperloop, движущимся с рекордной скоростью в тестовой вакуумной трубе. Капсула была создана студентами Мюнхенского технического университета (Германия), сообщает Lenta.ru.

Согласно информации, размещенной на сайте вуза, капсула массой 80 килограммов, снабженная электрическим двигателем мощностью 50 киловатт, развила скорость до 324 километров в час. Над прототипом команда WARR (Workgroup for Rocketry and Space Flight) работала последние полгода, став победителем конкурса Hyperloop pod competition.




Соревнование, организованное по инициативе SpaceX, проходило на пробной трассе в калифорнийском Хоторне, где расположена штаб-квартира компании. Предыдущий рекорд, достигнутый 2 августа 2017 года Hyperloop One (на трассе DevLoop в Неваде), составил 310 километров в час.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 14:39
А пакеты для рыгачки предусмотрены в этих капсулах? huh
 
 

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