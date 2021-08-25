«Казахстанская Alibaba»: откуда взялся и как устроен Kaspi, один из крупнейших финтехов Европы с оценкой в $21 млрд

Клиенты ненавидели комиссии. Раздражались, что всё никак не погасят долг, поскольку кредиты возобновлялись. Отрицательный индекс указывал на то, что кредитные карты мешали нам достичь цели и приносили «нездоровую» прибыль,- говорит Михаил Ломтадзе.

гендиректор Kaspi



Создав свой платёжный шлюз, Kaspi, как и Amazon, избавилась от потенциальных затрат на интеграцию сторонних решений и может взимать комиссии за использование собственных, пишет издание.

По сравнению со вторым кварталом 2020-го, объём платежей увеличился на 155% и составил $28 млрд. 77% пришлось на p2p-платежи.



Выручка с платежей выросла на 92% до $480 млн, а чистая прибыль — на 121% до $280 млн.



При этом выручает компания только с четверти объёма платежей. Это, считает издание, доказывает, что Kaspi важнее создавать, чем получать.





Для казахстанцев Kaspi — гораздо больше, чем приложение: это национальная ОС, пишет издание.



По словам The Generalist, ещё большей популярностью пользуется доставка товаров, которые продаются в маркетплейсе Kaspi:



Суд над «Яндекс» доказал, что регуляторы не побоятся ограничивать даже технологических гигантов.



Правда, «Яндекс» мешала местным компаниям, а Kaspi — национальный любимец, завоевавший мировое признание, поэтому агрессия в её сторону пока маловероятна, считает издание.

