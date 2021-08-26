"Талибан" обвинил западные страны в бесчеловечности

Представитель террористического движения "Талибан" (движение, согласно решению Верховного суда, запрещено в Казахстане) Забихулла Муджахид обвинил страны Запада в том, что они эвакуируют из Афганистана квалифицированных специалистов-афганцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Week.
Муджахид также опроверг утверждения о том, что талибы ищут бывших переводчиков и других лиц, работавших на американских военных, и заявил, что они будут в безопасности в своей собственной стране. Он также выразил разочарование по поводу усилий Запада по эвакуации. Об этом представитель террористической группировки заявил в интервью изданию The New York Times.
"Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и вывозить наши человеческие ресурсы: врачей, профессоров и других людей, которые нам здесь нужны. В Америке они могут стать посудомойками или поварами. Это бесчеловечно", - сказал Муджахид.
Он также заверил афганцев, пытающихся покинуть страну, что боевики не будут препятствовать въезду в аэропорт тех, у кого есть действительные проездные документы. "Мы сказали, что людям, у которых нет надлежащих документов, не разрешается выезжать. Им нужны паспорта и визы для стран, в которые они собираются, и тогда они смогут улететь из страны. Если их документы действительны, то мы не будем спрашивать, что они делали раньше", - заявил он.
По словам Муджахида, опасения, что талибы снова заставят женщин оставаться в своих домах или закрывать лицо, беспочвенны. Он добавил, что требование о том, чтобы их сопровождал мужчина-опекун, известный как махрам, было неправильно понято. По его словам, это требование относится только к поездкам продолжительностью три дня и более.
"Если они едут в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам", - пояснил он.
Муджахид выразил надежду, что "Талибан" будет строить хорошие отношения с международным сообществом, указав на области сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, искоренения опиума и сокращения числа беженцев на Запад.
В издании отметили, что, хотя представитель группировки стремился создать гораздо более толерантный образ "Талибана", он все же подтвердил, что музыка не будет разрешена в общественных местах.
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