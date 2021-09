Казахстанские эксперты оценили данные The Lancet об осложнениях после ревакцинации, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее в авторитетном медицинском издании The Lancet была опубликована статья о возможном вреде поспешной массовой ревакцинации от коронавируса. Группа ученых из США, среди которых и специалисты ВОЗ, пришли к выводу, что используемые сейчас вакцины против коронавируса остаются эффективны от тяжелого течения болезни и госпитализаций даже с течением времени. Кроме того, они предупредили, что, если бустерные дозы вакцины будут вводиться слишком рано, это может привести к таким осложнениям, как миокардит и редкое аутоиммунное заболевание - синдром Гийена - Барре.



В то же время в некоторых странах ревакцинация населения уже началась. Корреспондент Tengrinews.kz узнал мнение казахстанских ученых и медиков о том, когда в нашей стране стоит проводить ревакцинацию и к каким последствиям для здоровья она может привести.



Президент Академии профилактической медицины Казахстана иммунолог Алмаз Шарман, анализируя статью американских ученых, отметил, что основная суть в ней заключается в том, что действующие сейчас вакцины от коронавируса обеспечивают достаточный уровень защищенности населения и они не видят смысла в массовой ревакцинации. По мнению ученых, важнее вакцинировать оставшихся людей, чем ревакцинировать тех, кто уже и так получил две дозы вакцины.



"Да, у авторов есть раздел о побочных эффектах. Вакцины, как и любое лекарство, даже аспирин, обладают побочными эффектами, и когда их делают большое количество, частота таких побочных эффектов, как миокардит после мРНК-вакцин и болезнь Гийена - Барре после векторных вакцин, увеличивается, но это все равно крайне редкие осложнения и они не играют здесь главной роли. Главное, из чего исходят ученые, - это позиция общественного здравоохранения. Они хотят, чтобы в первую очередь эффективными вакцинами обеспечили жителей развивающихся стран, чем жители богатых стран начнут ревакцинироваться и все уйдет на их безопасность. По их мнению, нынешние вакцины в достаточной мере защищают уже вакцинированных", - отметил иммунолог.



По мнению президента Академии профилактической медицины, статья ученых из США не является каким-то откровением. Все это высказывалось медиками и ранее. Многие СМИ, публикуя результаты их исследований, сделали акцент на то, что частая вакцинация повышает вероятность возникновения аутоиммунных заболеваний, однако людям, которые страдают этими заболеваниями и другими нарушениями работы иммунитета, наоборот, показана третья доза вакцины, так как иммунитет у них вырабатывается сложнее.



"В Казахстане все еще остается низкий охват вакцинацией, несмотря на доступность вакцин. Здесь важно охватить большее число людей, а не то чтобы малое число людей, которые уже привились, получали еще третью дозу, которая не имеет большого смысла. Допустим, в США или Дании вакцинировано 80 процентов взрослого населения, и они могут так ставить вопрос. Но эти авторы призывают не делать их этого и вместо этого отдать вакцину развивающимся странам. Поэтому смысл не в том, что третья доза вызывает болезнь. Смысл в том, что большого эффекта от третьей дозы вакцины в масштабе страны не будет, по сравнению с тем, если бы больше людей получило хотя бы две дозы. В нашей стране важно убедить и заставить больше людей вакцинироваться, увеличить охват, а не проводить ревакцинацию", - добавил профессор Алмаз Шарман.



Член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман добавляет, что вакцинацию от коронавируса нельзя сравнивать с вакцинами от гриппа, которые делают каждый год. В случае с гриппом новые штаммы заболевания возникают ежегодно, а у коронавируса пока возникали лишь варианты, и даже дельта-вариант не ускользает от действующих сейчас вакцин. По мнению профессора, здравоохранение в нашей стране должно сосредоточиться на увеличении охвата и уже после вакцинации большей части населения задуматься о проведении повторной вакцинации.



Кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор School of Medicine, Caspian University Рафаиль Кипшакбаев считает, что оптимальный период для повторной вакцинации можно будет узнать только со временем. Для этого нужно будет провести исследование уже вакцинированных и следить за тем, как у них падает количество антител.



"Если сейчас речь идет о 8-9 месяцах после первой вакцинации, то мы, соответственно, придем к тому, что ревакцинация будет проводиться раз в год. Проблема в том, что COVID-19 - это новый диагноз и очень тяжело говорить что-то определенное, когда у нас нет данных. Какие угрозы может нести поспешная ревакцинация? Есть такое понятие, как антителозависимое усиление инфекции. Это происходит, когда антитела вместо защиты от заболевания способствуют более быстрому развитию процесса. В этом случае вакцина может ухудшить течение болезни. Любое лекарство или вакцина воздействуют на нашу иммунную систему, дают нагрузку, и часто подвергать ее такому воздействию нельзя", - отметил Рафаиль Кипшакбаев.



По мнению эпидемиолога, важно понять, какой срок будет не слишком большим, чтобы уровень иммунитета у привитого населения значительно упал, и в то же время не слишком коротким, чтобы создать излишнюю нагрузку на иммунную систему. Рафаиль Кипшакбаев отмечает, что таким сроком может быть год, но точно это можно будет сказать, наблюдая за иммунитетом у вакцинированных в течение времени.



"Помимо антител, в нашем организме вырабатывается клеточный иммунитет, но в то же время возникают новые штаммы. Новые мутации, как правило, направлены на более быстрое заражение, но более легкое течение. Возможно, через год или два мы придем к тому, что COVID-19 будет для нас как вирус гриппа. То есть им будут широко заражаться, но и течение болезни будет не таким тяжелым. Вакцинацию против него, так же как и против гриппа, будут проводить ежегодно, раз в сезон", - добавил эпидемиолог.



Эпидемиолог и научный координатор медицинского университета Бауржан Жусупов отмечает, что, говоря о ревакцинации, нужно различать дополнительную и бустерную (усиливающую) вакцинацию. К примеру, у многих людей, страдающих от заболеваний, связанных с иммунодефицитом, при вакцинации иммунная система не дает такого же мощного ответа и защитной реакции. В некоторых странах их повторно вакцинируют через 3-5 недель после первой вакцины. Также дополнительную вакцинацию проводят в странах, где использованные ранее вакцины не показали должной эффективности. К примеру, в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, применялись в основном инактивированные вакцины, а с новым ростом заболеваемости они не показали достаточной эффективности. Там население начали дополнительно прививать вакцинами Pfizer и Moderna.



Бустерная же вакцинация проводится, чтобы усилить ослабевающую со временем у вакцинированных иммунную защиту. К примеру, в России подходящим сроком ревакцинации назван период в шесть месяцев, а в США - восемь месяцев. Эксперт отметил, что в США вначале вакцинировали врачей и работников социальных учреждений, и, поскольку они постоянно сталкиваются с вирусом, им, возможно, нужна ревакцинация. В России таких ограничений не было и изначально вакцинировали всех желающих.



"Уже сейчас понятно, что вакцины на 100 процентов не гарантируют защиту от заражения, но зато они хорошо защищают от госпитализации и смертельного исхода заболевания. Сейчас уже говорят, что стратегия Zero COVID, когда всех вакцинировали и заболеваемости нет, не работает. Две дозы вакцины достаточно для того, чтобы избежать тяжелых последствий заболевания даже при новых штаммах, но об остановке эпидемии никто уже не говорит. Есть две основные позиции относительно ревакцинации: первая, что с помощью бустерной вакцинации можно сбить темпы эпидемии, вторая - что достаточно предотвратить тяжелые последствия болезни и ревакцинировать сейчас не нужно. Какой из них будут придерживаться в Казахстане, зависит от многих факторов", - отметил эпидемиолог.



По словам Бауржана Жусупова, в случае с проведением ревакцинации в Казахстане правительство будет исходить из своих возможностей, в том числе и финансовых. Ревакцинация потребует не только закупа вакцины, но и расходов на ее организацию. В Минздраве страны уже озвучили потенциальные планы на бустерную вакцинацию, но ее параметры пока не определены. Эпидемиолог добавил, что нужно также учитывать индивидуальные свойства и эффективность отдельных вакцин. Перед проведением ревакцинации в Казахстане должны провести исследование всех пяти видов вакцин, зарегистрированных в стране, изучить, насколько долго они могут защищать от заражения. Возможно, потребуется разработать отдельные стратегии для инактивированных и векторных вакцин, которые доступны в Казахстане, чтобы решить, какая из них станет бустерной.



"Говоря об опасности повторной вакцинации, речь часто заходит об аутоиммунных заболеваниях. Об этом говорили еще с самого начала использования вакцин. Надо отметить, что эти события чрезвычайно редкие. Конечно, исходя из простой математики, понятно, что при третьей вакцинации шанс на их проявление увеличивается, но подобные побочные эффекты все равно достаточно редки. То есть при повторной вакцинации у нас на одной чаше весов побочные эффекты, расходы на ее проведение, а на другой - усиление защиты от коронавируса", - добавил специалист.



Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что ревакцинация в Казахстане пока не планируется, но, возможно, будет рассматриваться ее проведение через 9 месяцев после получения второй дозы вакцины.



Также в начале августа глава Всемирной организации здравоохранения призвал ввести временный мораторий на ревакцинацию из-за того, что в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19 и в более бедных странах полностью привито или получило хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых.