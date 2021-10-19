В Казахстане изменят требования к обменникам

В республике намерены усовершенствовать методы борьбы с теневым обменом валюты, а также не допустить к участию в обменной деятельности резидентов офшорных зон



В правилах обменных операций с наличной иностранной валютой на территории Казахстана грядут изменения, сообщает Sputnik.



Проект документа «О внесении изменений в постановление правления Национального банка от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане» Национальный банк разместил на портале Открытые НПА.



Поправки будут находиться в публичном обсуждении до 1 ноября 2021 года.

Кто не может быть учредителем пунктов обмена валюты в Казахстане



В новой редакции предлагают принять 6-й пункт правил. Планируется, что учредителями или участниками обменных пунктов могут быть физические и юридические лица - резиденты и нерезиденты Казахстана, за исключением:



- лиц, зарегистрированных в одном из следующих иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как офшорные зоны: Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико); Княжество Андорра; Государство Антигуа и Барбуда; Содружество Багамских островов; Государство Барбадос; Государство Белиз; Государство Бруней Даруссалам; Объединенная Республика Танзания; Республика Вануату; Республика Гватемала; Государство Гренада; Республика Джибути; Содружество Доминики; Доминиканская Республика; Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ); Испания (только в части территории Канарских островов); Федеральная Исламская Республика Коморские острова; Кооперативная Республика Гайана; Республика Коста-Рика; Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао); Республика Либерия; Ливанская Республика; Княжество Лихтенштейн; Исламская Республика Мавритания; Малайзия (только в части территории анклава Лабуан); Мальдивская Республика; Республика Мальта; Марианские острова; Республика Маршалловы острова; Королевство Марокко (только в части территории города Танжер); Союз Мьянма; Республика Науру; Федеративная Республика Нигерия; Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов); Республика Палау; Республика Панама; Португалия (только в части территории островов Мадейра); Независимое Государство Самоа; Республика Сейшельские острова; Государство Сент-Винсент и Гренадины; Федерация Сент-Китс и Невис; Государство Сент-Люсия; Республика Суринам; Королевство Тонга; Республика Тринидад и Тобаго; Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, острова Теркс и Кайкос); Суверенная Демократическая Республика Фиджи; Республика Филиппины; Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезии); Республика Черногория; Демократическая Республика Шри-Ланка; Ямайка;



- лиц, включенных в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финмониторингу;



- юрлиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные в одном из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, указанных в подпункте выше, а также юрлиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, включенные в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу.



В обосновании к документу говорится, что так как офшорные зоны и страны из «серого» списка ФАТФ не соблюдают требования по раскрытию бенефициарных собственников компаний в своей юрисдикции, для повышения эффективности консолидированного надзора и снижения внешних рисков в работе уполномоченных организаций (УО) необходимо «законодательно установить запрет на участие в капитале уполномоченных организаций юридических лиц - нерезидентов Казахстана, зарегистрированных в указанных странах».



Внедрение предлагаемого запрета для иностранных компаний на вхождение в капитал УО необходимо для обеспечения технического соответствия рекомендации 26.3 ФАТФ «Вход на рынок». В сравнительной таблице к проекту документа поясняется, что в соответствии с рекомендацией ФАТФ финансовые регуляторы при определении требований в области ПОД/ФТ для подконтрольных Нацбанку субъектов должны применять международные стандарты финнадзора и регулирования.

Обменники будут хранить информацию об обмене валюты



Также изменение коснулось и требований к оборудованию обменных пунктов. Операционная касса пункта должна быть оборудована видеокамерой, которая обеспечивает запись и хранение информации в течение 180 календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видео и его защиту от удаления и редактирования. В действующей редакции правил установлено, что хранить информацию обменники должны 30 календарных дней.



«Принятие такой поправки расширит возможности Нацбанка для защиты прав потребителей данного вида услуги. Кроме того, в надзорной практике выявляются субъекты внутреннего валютного рынка, которые проводят в обменном пункте операции, не учитывая их в бухгалтерском учете. В итоге искажается статистика внутреннего рынка наличной валюты, а также создается благоприятная среда для ухода от соблюдения требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ. Такая поправка позволит расширить меры по определению масштаба теневого оборота наличной валюты и совершенствованию политики регулирования этой деятельности», - говорится в обосновании.



Также в правилах предлагается разрешить фиксировать информацию о клиенте в журнале реестров, в том числе на основании данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность, полученных через сервис цифровых документов.