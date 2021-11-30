Казахстан приостанавливает авиасообщение с Египтом

В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" власти Казахстана с 3 декабря 2021 года приостанавливают авиасообщение с Египтом.



"В связи с выявлением в Бельгии штамма "Омикрон" у человека, прибывшего из Египта, а также учитывая большое количество прибывающих из Египта пассажиров (в ноябре больше 13 тыс. человек), принято решение приостановить авиасообщение с Египтом", - сказал вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на заседании правительства.



Кроме того, вводятся ограничения на въезд иностранцев из некоторых стран. Это Ботсвана, Лесото, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Танзания и Гонконг.



Напомним, ряд стран мира объявили о закрытии границ или прекращении авиасообщения в связи с распространением нового омикрон-штамма.



Эксперты отмечают, что "Омикрон" "хуже, чем дельта-штамм". Новый вариант содержит 32 мутации в S-белке, многие из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, он также имеет больше изменений в спайковом белке, чем любой другой вариант.



