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Казахстан приостанавливает авиасообщение с Египтом

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 09:33
Казахстан приостанавливает авиасообщение с Египтом
© Photo : Рixabay
В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" власти Казахстана с 3 декабря 2021 года приостанавливают авиасообщение с Египтом.

"В связи с выявлением в Бельгии штамма "Омикрон" у человека, прибывшего из Египта, а также учитывая большое количество прибывающих из Египта пассажиров (в ноябре больше 13 тыс. человек), принято решение приостановить авиасообщение с Египтом", - сказал вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на заседании правительства.

Кроме того, вводятся ограничения на въезд иностранцев из некоторых стран. Это Ботсвана, Лесото, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Танзания и Гонконг.

Напомним, ряд стран мира объявили о закрытии границ или прекращении авиасообщения в связи с распространением нового омикрон-штамма.

Эксперты отмечают, что "Омикрон" "хуже, чем дельта-штамм". Новый вариант содержит 32 мутации в S-белке, многие из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, он также имеет больше изменений в спайковом белке, чем любой другой вариант.



Источник: Sputnik.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:53
указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам

хороший повод для любителей жыжи освежить свой организм новой дозой боярышника с незамерзайкой lol
 
 

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