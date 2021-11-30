Казахстан приостанавливает авиасообщение с Египтом

В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" власти Казахстана с 3 декабря 2021 года приостанавливают авиасообщение с Египтом.
"В связи с выявлением в Бельгии штамма "Омикрон" у человека, прибывшего из Египта, а также учитывая большое количество прибывающих из Египта пассажиров (в ноябре больше 13 тыс. человек), принято решение приостановить авиасообщение с Египтом", - сказал вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на заседании правительства.
Кроме того, вводятся ограничения на въезд иностранцев из некоторых стран. Это Ботсвана, Лесото, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Танзания и Гонконг.
Напомним, ряд стран мира объявили о закрытии границ или прекращении авиасообщения в связи с распространением нового омикрон-штамма.
Эксперты отмечают, что "Омикрон" "хуже, чем дельта-штамм". Новый вариант содержит 32 мутации в S-белке, многие из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, он также имеет больше изменений в спайковом белке, чем любой другой вариант.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz