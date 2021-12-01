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В Kaspi Bank ответили на вопросы казахстанцев о мобильных переводах

Просмотров:1235 Опубликовано: Сегодня, 08:31
В Kaspi Bank ответили на вопросы казахстанцев о мобильных переводах
© Sputnik
АЛМАТЫ, 30 ноя — Sputnik. Парламент Казахстана принял поправки в налоговое законодательство касательно использования мобильных переводов. В связи с этим в сети появились призывы от различных пользователей об отказе от мобильных переводов и переходе на наличные. В банке Kaspi ответили на часто задаваемые вопросы по поводу принятого закона.

Будут ли данные физического лица о мобильных переводах передаваться в налоговую?

"Нет. В соответствии с требованиями сохранности банковской тайны, данные о ваших переводах налоговым органам передаваться не будут. Вы можете, как и прежде, совершать и принимать переводы в своих личных целях", - ответили в банке Kaspi.

В соответствии с законом о поэтапном введении всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности только с 2025 года. До 2025 года для физических лиц, не являющихся ИП и госслужащими, ничего не изменится.

Будут ли наложены ограничения или налоги на мобильные переводы?

Нет. Переводы между физлицами не подлежат налогообложению. Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги или ограничения на переводы.

Если предприниматель будет получать мобильные переводы от клиентов, ему придется платить за них повышенные налоги?

Нет. Законопроект не предусматривает, что появятся новые налоги. Использование мобильных переводов в предпринимательских целях и сейчас не освобождает продавцов от обязанностей по уплате налогов и выдачи фискальных чеков согласно законодательству Казахстана.

Я ИП или руководитель компании. Будут ли данные о моих мобильных переводах передаваться в налоговую?

В соответствии с поэтапным введением всеобщего декларирования, предполагается передача сведений о наличии признаков осуществления предпринимательской деятельности по счетам, принадлежащим ИП или руководителям компаний, с 2024 года.

О чем тогда этот закон?

Законопроект не касается мобильных переводов между физическими лицами. Предполагается введение понятия мобильных платежей и обязанность для ИП и юридических лиц принимать оплату за товары или услуги на специально предназначенные для предпринимательской деятельности счета. Например, это можно делать уже сейчас при помощи мобильного приложения Kaspi Pay и Kaspi QR для приема оплаты за товары и услуги.

Мобильные переводы вывести "из тени"

Напомним, 25 ноября 2021 года сенат Казахстана во втором чтении принял поправки в Налоговый кодекс, которые на законодательном уровне регулируют мобильные переводы. Эти поправки призваны вывести из тени доходы, которые получают казахстанские предприниматели через мобильные переводы при оплате своих товаров и услуг.

Согласно новым поправкам, предприниматели должны будут использовать отдельные счета для ведения бизнеса. Для этого бизнесмены будут обязаны разделять свои мобильные переводы на личные и предпринимательские. Поправки также обяжут банки передавать в налоговую соответствующие сведения.

Ранее призывы отказаться от мобильных переводов и перейти на наличный расчет прокомментировали в Минфине. В ведомстве отметили, что целью законодательных инициатив является дальнейшее развитие бизнеса в цифровом пространстве и никоим образом не преследует цели перехода на наличный расчет.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 7 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 10:22
Что ж ты фраер сдал назад lol

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
-1
  • Aлишeр
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spamregg (Посетители) Сегодня, 10:14
Лишь бы поныть. Мозги включите. Теневой рынок есть и будет всегда и это единственное спасение людей. Если все выйдут из тени и начнут платить налоги и разные поборы то вы офигеете от цен на все!!! Многие просто не смогут себе позволить определенные товары. Люди выживают как могут. И не надо говорить, что государство в лице чиновников заботиться о нас lol
Не будьте наивными. В каждом товаре уже заложены налоги, акцизы которые оплачивает и перекуп и покупатель.
 
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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 10:10
Цитата: Alena
Прокурорский рынок обнаглел


И вопрос и ответ в одном предложении.
 
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  • zhanino
 Empro (Посетители) Сегодня, 09:50
Все привыкли работать в темную, не указывая свою прибыль, и платить налог по минималке. А тут придётся все отражать в налоговой, т.к. все платежи станут видны.
Если ты не ИП, и нет по 20-40 переводов в день, переживать нечего.
 
-1
  • spamregg
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  • zhanino
  • elek
  • Aлишeр
  • Magnius
 Alena (Посетители) Сегодня, 09:33
Прокурорский рынок обнаглел.некоторые требуют только наличку.почему нет терминалов?у кого лежит QR некоторые не дают по нему оплачивать.почему мы с зарплаты платим налоги,а они нет?
 
-1
  • spamregg
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  • zhanino
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 08:56
Цитата: None None
Запутали совсем. Так можно сейчас переводить и принимать, без страха, что тебя поставят на учёт и придется открывать ИП ?


На свой страх и риск. Показательно могут выдернуть любого.
 
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None None (Посетители) Сегодня, 08:53
Запутали совсем. Так можно сейчас переводить и принимать, без страха, что тебя поставят на учёт и придется открывать ИП ?
 
 

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