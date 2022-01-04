Январь не даст расслабиться: как правильно прожить его, посоветовала нумеролог

АЛМАТЫ, 29 дек — Sputnik. Казахстанский нумеролог Ирина Кальницкая предупреждает: наступающий январь не даст расслабиться и вряд ли привнесет в жизнь умиротворение. Тем, кто хочет, чтобы первый месяц 2022 года был позитивным, нужно все разложить по полочкам, обозначить цель и быть готовым упорно к ней двигаться.



Январь непрост

"Январь в 2022 году – месяц не ми-ми-мишный. Здесь присутствуют жесткие энергии, которые с большой вероятностью могут привести к конфликтам как дома и на работе, так и в любой компании, в которой вращается человек", - сразу же предупреждает нумеролог Ирина Кальницкая.

По ее словам, основная причина конфликтов будет заключаться в том, что каждый человек постарается "гнуть свою линию", доказывать свою правоту и стремиться к ней, не обращая внимание на мнение окружающих.



В итоге неумение договориться приведет к ситуации, как в известной басне Крылова "Лебедь, рак и щука": "Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет". Чрезмерное упорство и уверенность в своей правоте может закончиться для тех, кто не умеет находить компромиссы, банальным одиночеством.



Одним из основных знаков января будет знак движения. Причем если человек не захочет двигаться сам, по-хорошему, то провидение заставит делать это по-плохому. И речь здесь идет не о выполнении повседневных, привычных обязанностей, а именно о движении вперед в плане собственного развития.



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Как бы странно это ни выглядело, но о том, что человек топчется на месте, ему "подскажут" ноги: проблемы, связанные с ними, да и вообще с опорно-двигательным аппаратом будут подсказкой о том, что вам пора задуматься о новой цели и начинать поступательное движение к ней.



"Отмечу, что январь – период не травмоопасный. Проблемы с ногами – стукнули мизинец, ударили коленку и так далее, по мелочи. Но именно они будут напоминать о том, что пора начинать движение к чему-то новому. Есть, к примеру, такие люди - флористы. Вроде бы они каждый день в движении, делают одни и те же букеты 10-20 лет подряд. И если у них "летят" ноги, это говорит о том, что человек засиделся на одном месте в прямом смысле этого слова. Неважно, что человек делает, что он все время занят. Важно, что он делает одно и то же, при этом движения (развития) никакого нет", - объясняет нумеролог.



Чего еще ждать от января

Для того, чтобы январь стал удачным и пройти его без потрясений, необходимо четко и заранее определиться с целью, к которой предстоит двигаться, уверяет Ирина Кальницкая.



"Если цели не будет, то энергии месяца будут создавать хаос в вашей жизни. Если сейчас нет порядка в чем-то, то нужно побыстрей его навести, разгрести все, поставить цели, наметить планы и действовать строго по ним", - говорит нумеролог.

Особое внимание стоит проявить автовладельцам и скрупулезно проверить свои транспортные средства, а также устранить все уже известные, даже кажущиеся незначительными, неполадки. Отношение к ним с позиции: "Ну работает же, а значит пока и так сойдет" – неприемлемы. Январь – тот месяц, когда все, что держится на "честном слове" именно в автомобилях, в транспорте, обязательно проявится и доставит немало хлопот.



"Также в январе есть знак колесницы воина. А значит есть момент, который связан с повышенной агрессией. Нужно держать себя в руках, контролировать. В этот период просто необходимо заниматься спортом, давать себе физические нагрузки, чтобы энергия находила выход", - советует Ирина Кальницкая.



Январь для семьи

Особое внимание нумеролог советует уделить в январе отношениям в семье. Ведь именно в этом месяце энергия семьи просто зашкаливает. Старайтесь проводить со своими самыми близкими людьми как можно больше времени.



"Есть в январе знак женского счастья, так я его называю. Что это значит? Это соединение мужского и женского, то есть, такая внутренняя гармония. Называю "женское счастье", так как эта энергия связана с эмоциями", - говорит Ирина Кальницкая.

Для того, чтобы первый месяц нового года принес наибольшее количество позитивных эмоций, она советует, при возможности, организовать семейный отпуск. Причем пригласить присоединиться к нему можно родных и друзей, которые имеют доступ к вашему личному пространству.



Особые даты января

* 11.01.2022

Достаточно интересный день, связанный со здоровьем. Причем не столько в личном плане, сколько в масштабах более общих и даже глобальных.



По словам нумеролога, конечно, не стоит ждать сообщений о завершении пандемии. Но, вполне возможно получить новости о появлении или закупе каких-то новых вакцин или важных лекарственных препаратов.



"Это своеобразный день обнуления, иллюзий, конкуренции, желания привлечь к себе внимание. В этот день у многих самооценка, эго будут зашкаливать и будет хотеться показать свою собственную важность, властность, силу, значимость, крутость. И во всем этом замешано здоровье. То есть, вокруг дня энергия здоровья капитальная", - говорит Ирина Кальницкая.



* 25.01.2022-26.01.2022



Дни антиденежные. Ни в коем случае не стоит много тратить.



"Также вероятно, что любая купленная в этот день вещь, принесет множество проблем и разочарований. К примеру, купите машину, а окажется, что она с перебитыми номерами или другими проблемами, которые принесут массу неприятностей. То есть, тут есть знак грабителя", - предостерегает нумеролог.



* 30.01.2022



Это день тяжелых и жестких энергий. Не стоит себя проявлять слишком ярко. Нежелательны начинания, большие гуляния и развлечения.



"В этот день лучше всего заниматься текучкой и не привлекать к себе внимания. Если в такие дни, как этот, человек прямо сильно активный, то он активирует энергии, которые в последующем ударят по его здоровью и иммунитету", - объясняет Ирина Кальницкая.

