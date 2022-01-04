«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Января
-1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.8 KZT
  • €1 = 489.1 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Январь не даст расслабиться: как правильно прожить его, посоветовала нумеролог

Просмотров:71 Опубликовано: Сегодня, 10:52
Январь не даст расслабиться: как правильно прожить его, посоветовала нумеролог
Фото с сайта Sputnik.kz
АЛМАТЫ, 29 дек — Sputnik. Казахстанский нумеролог Ирина Кальницкая предупреждает: наступающий январь не даст расслабиться и вряд ли привнесет в жизнь умиротворение. Тем, кто хочет, чтобы первый месяц 2022 года был позитивным, нужно все разложить по полочкам, обозначить цель и быть готовым упорно к ней двигаться.

Январь непрост
"Январь в 2022 году – месяц не ми-ми-мишный. Здесь присутствуют жесткие энергии, которые с большой вероятностью могут привести к конфликтам как дома и на работе, так и в любой компании, в которой вращается человек", - сразу же предупреждает нумеролог Ирина Кальницкая.
По ее словам, основная причина конфликтов будет заключаться в том, что каждый человек постарается "гнуть свою линию", доказывать свою правоту и стремиться к ней, не обращая внимание на мнение окружающих.

В итоге неумение договориться приведет к ситуации, как в известной басне Крылова "Лебедь, рак и щука": "Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет". Чрезмерное упорство и уверенность в своей правоте может закончиться для тех, кто не умеет находить компромиссы, банальным одиночеством.

Одним из основных знаков января будет знак движения. Причем если человек не захочет двигаться сам, по-хорошему, то провидение заставит делать это по-плохому. И речь здесь идет не о выполнении повседневных, привычных обязанностей, а именно о движении вперед в плане собственного развития.

Денежный гороскоп для знаков зодиака на 2022 год

Как бы странно это ни выглядело, но о том, что человек топчется на месте, ему "подскажут" ноги: проблемы, связанные с ними, да и вообще с опорно-двигательным аппаратом будут подсказкой о том, что вам пора задуматься о новой цели и начинать поступательное движение к ней.

"Отмечу, что январь – период не травмоопасный. Проблемы с ногами – стукнули мизинец, ударили коленку и так далее, по мелочи. Но именно они будут напоминать о том, что пора начинать движение к чему-то новому. Есть, к примеру, такие люди - флористы. Вроде бы они каждый день в движении, делают одни и те же букеты 10-20 лет подряд. И если у них "летят" ноги, это говорит о том, что человек засиделся на одном месте в прямом смысле этого слова. Неважно, что человек делает, что он все время занят. Важно, что он делает одно и то же, при этом движения (развития) никакого нет", - объясняет нумеролог.

Чего еще ждать от января
Для того, чтобы январь стал удачным и пройти его без потрясений, необходимо четко и заранее определиться с целью, к которой предстоит двигаться, уверяет Ирина Кальницкая.

"Если цели не будет, то энергии месяца будут создавать хаос в вашей жизни. Если сейчас нет порядка в чем-то, то нужно побыстрей его навести, разгрести все, поставить цели, наметить планы и действовать строго по ним", - говорит нумеролог.
Особое внимание стоит проявить автовладельцам и скрупулезно проверить свои транспортные средства, а также устранить все уже известные, даже кажущиеся незначительными, неполадки. Отношение к ним с позиции: "Ну работает же, а значит пока и так сойдет" – неприемлемы. Январь – тот месяц, когда все, что держится на "честном слове" именно в автомобилях, в транспорте, обязательно проявится и доставит немало хлопот.

"Также в январе есть знак колесницы воина. А значит есть момент, который связан с повышенной агрессией. Нужно держать себя в руках, контролировать. В этот период просто необходимо заниматься спортом, давать себе физические нагрузки, чтобы энергия находила выход", - советует Ирина Кальницкая.

Январь для семьи
Особое внимание нумеролог советует уделить в январе отношениям в семье. Ведь именно в этом месяце энергия семьи просто зашкаливает. Старайтесь проводить со своими самыми близкими людьми как можно больше времени.

"Есть в январе знак женского счастья, так я его называю. Что это значит? Это соединение мужского и женского, то есть, такая внутренняя гармония. Называю "женское счастье", так как эта энергия связана с эмоциями", - говорит Ирина Кальницкая.
Для того, чтобы первый месяц нового года принес наибольшее количество позитивных эмоций, она советует, при возможности, организовать семейный отпуск. Причем пригласить присоединиться к нему можно родных и друзей, которые имеют доступ к вашему личному пространству.

Особые даты января
* 11.01.2022
Достаточно интересный день, связанный со здоровьем. Причем не столько в личном плане, сколько в масштабах более общих и даже глобальных.

По словам нумеролога, конечно, не стоит ждать сообщений о завершении пандемии. Но, вполне возможно получить новости о появлении или закупе каких-то новых вакцин или важных лекарственных препаратов.

"Это своеобразный день обнуления, иллюзий, конкуренции, желания привлечь к себе внимание. В этот день у многих самооценка, эго будут зашкаливать и будет хотеться показать свою собственную важность, властность, силу, значимость, крутость. И во всем этом замешано здоровье. То есть, вокруг дня энергия здоровья капитальная", - говорит Ирина Кальницкая.

* 25.01.2022-26.01.2022

Дни антиденежные. Ни в коем случае не стоит много тратить.

"Также вероятно, что любая купленная в этот день вещь, принесет множество проблем и разочарований. К примеру, купите машину, а окажется, что она с перебитыми номерами или другими проблемами, которые принесут массу неприятностей. То есть, тут есть знак грабителя", - предостерегает нумеролог.

* 30.01.2022

Это день тяжелых и жестких энергий. Не стоит себя проявлять слишком ярко. Нежелательны начинания, большие гуляния и развлечения.

"В этот день лучше всего заниматься текучкой и не привлекать к себе внимания. Если в такие дни, как этот, человек прямо сильно активный, то он активирует энергии, которые в последующем ударят по его здоровью и иммунитету", - объясняет Ирина Кальницкая.


Источник: Sputnik.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика