Повышение базовой ставки объяснили в Нацбанке

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов высказался об инфляции, ее основных составляющих и причинах повышения базовой ставки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу НБ.



По его словам, повышение базовой ставки направлено на дальнейшее снижение инфляции, что является одной из основ общей антиинфляционной политики. При принятии решения в декабре 2021 года Нацбанк отмечал, что будет наблюдать за стабилизацией устойчивых факторов инфляции и инфляционных ожиданий, а также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации принимать решение о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики.



Целевой ориентир по инфляции на 2022 год - 4-6 процентов, а с 2023 года он снизится до 4-5 процентов. В среднесрочной перспективе Президент поручил снизить инфляцию до 3-4 процентов в 2025 году. Эта траектория плавного снижения целевого ориентира также заложена в Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года.



"Учитывая, что трансмиссионный механизм монетарной политики действует на инфляцию с лагом, мы должны уже сейчас закладывать необходимые денежно-кредитные условия с учетом всех рисков, чтобы добиться необходимых результатов. В связи с этим Национальный банк будет продолжать проводить дезинфляционную денежно-кредитную политику для снижения инфляции и заякорения инфляционных ожиданий", - сообщил Акылжан Баймагамбетов.



Он также отметил, что правительством совместно с Национальным банком в сентябре прошлого года начата реализация "Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы", направленного в первую очередь на стабилизацию немонетарных факторов инфляции.



"Это позволило по итогам 2021 года снизить рост цен на социально значимые продукты питания до 9,9 процента, что положительно сказалось на стабилизации продовольственной инфляции (9,9 процента), которая внесла основной вклад в общий рост цен.



Национальный банк со своей стороны осуществлял реализацию дезинфляционной денежно-кредитной политики. С июля 2021 года базовая ставка была трижды повышена в совокупности на 0,75 процентного пункта - с 9,0 до 9,75 процента.



Таким образом, общими усилиями правительства, Национального банка и местных исполнительных органов удалось добиться уровня инфляции в пределах 8,5 процента на конец года в соответствии с поручением Главы государства. По итогам 2021 года инфляция составила 8,4 процента. Но это по-прежнему выше наших ориентиров, и такой существенный рост цен негативно сказывается на всей экономике", - добавил Акылжан Баймагамбетов.



По словам зампреда Нацбанка, основной вклад в инфляцию - за продовольственными товарами.



"При этом темпы роста продовольственной инфляции в декабре прошлого года значительно снизились и составили 9,9 процента по итогам 2021 года. Следует отметить, что основные усилия правительства и акиматов были направлены на сдерживание цен на социальные значимые продовольственные товары и расшивку узких мест в цепочках их поставок в крупные города.



Это позволило стабилизировать продовольственную инфляцию. По сравнению с 2020 годом в прошлом году замедлились темпы роста цен на многие продукты питания. Снизился вклад в инфляцию таких товаров, как овощи и фрукты (годовой темп роста - 10,6 процента против 14,1 процента), масло (17,6 процента против 21,6 процента в 2020 году), сахар (15,1 процента против 32,8 процента). Вместе с тем на отдельные группы сохраняется умеренный рост цен вследствие влияния неблагоприятных результатов урожая зерновых в 2021 году", - сообщил он.



Баймагамбетов подчеркнул, что в целом и на мировом рынке продовольствия наблюдается схожая тенденция: индекс продовольственных цен ФАО в декабре прошлого года за месяц немного снизился на 0,9 процента, но годовой рост цен остается все еще очень высоким - 23,1 процента. Индекс демонстрирует одно из наиболее высоких значений за последние 10 лет.



"Если в продовольствии мы видим замедление инфляции, то постепенное восстановление потребительского спроса по мере адаптации населения к ограничительным мерам, а также повышение издержек производителей отразились на ускорении инфляции непродовольственных товаров и услуг в прошлом году. Продолжающееся по всему миру нарушение цепочек поставок, рост инфляции в странах - торговых партнерах также отразились на ускорении роста цен.



Наибольший вклад в непродовольственную инфляцию, которая по итогам 2021 года сложилась на уровне 8,5 процента, внесло удорожание энергоресурсов (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ) - 3,2 процентного пункта, или ~38 процентов от всей непродовольственной инфляции. Помимо прямого эффекта, удорожание данных товаров оказывает дополнительное косвенное проинфляционное давление через удорожание товаров и услуг, в производстве и логистике которых используются ГСМ", - добавил заместитель председателя Нацбанка.



В то же время, по его словам, эффект от сдерживания роста цен и тарифов в начале пандемии постепенно исчерпался. В 2021 году рост цен был зафиксирован на отдельные коммунальные услуги: электроснабжение - на 9,3 процента, газоснабжение - на 5,5 процента. Восстановление спроса и удорожание ГСМ способствовали росту цен на услуги транспорта. Возврат к традиционному офлайн-формату обучения обусловил удорожание услуг аренды жилья (19,8 процента), услуг образования (7,9 процента). Кроме того, отмечалось удорожание стройматериалов и ремонтных работ на фоне удорожания импорта и снятия пенсионных накоплений.



"К реализации комплекса мер правительство и местные исполнительные органы приступили в сентябре прошлого года. Однако существующие проблемы на потребительском рынке требуют принятия не только краткосрочных, но и среднесрочных мер. Поэтому полный эффект от комплекса мер пока не проявился. Работа будет продолжена.



По поручению Главы государства комплекс мер до конца февраля будет актуализирован и дополнен новыми мерами, которые позволят обеспечить стабильность инфляции в среднесрочном периоде и будут способствовать ее замедлению до 3-4 процентов в 2025 году.



Как пример, в прошлом году действия правительства были нацелены на сдерживание цен на СЗПТ. Это дало эффект на стабилизацию и снижение продовольственной инфляции. Однако в состав СЗПТ входят 19 позиций из 160 продовольственных товаров, или 11 процентов веса потребительской корзины, учитываемой в расчете инфляции. Учитывая, что продовольственная составляющая в инфляции имеет наибольший вклад, внимание следует уделить и другим продуктам питания, не вошедшим в СЗПТ", - заявил Акылжан Баймагамбетов.



По его словам, в текущем году ожидается замедление инфляции на фоне высокой базы прошлого года. В 2022 году основными драйверами замедления будут обновленные меры антиинфляционного реагирования, государственное ценовое регулирование социально значимых продовольственных товаров, а также введение моратория на рост стоимости регулируемых коммунальных услуг, ГСМ в первой половине текущего года.



Кроме того, заместитель главы Нацбанка считает, что замедлению инфляции будет также способствовать статистический эффект высокой базы предыдущего года, когда наблюдался рост цен на многие продукты питания, ГСМ и отдельные услуги.



"Согласно обновленным в январе текущего года оценкам Национального банка, которые учитывают влияние совместных с правительством мер, высокую базу 2021 года, ожидается дальнейшее замедление инфляционных процессов. По итогам текущего года инфляция замедлится до 6-6,5 процента.



Конечно, нашим основным устремлением является вхождение инфляции в целевой коридор, в данном случае - достижение инфляции ближе к верхней границе коридора 4-6 процентов в текущем году. Собственно, поэтому и принято решение о повышении базовой ставки на 50 б. п.", - отметил Баймагамбетов.



На фоне трагических событий в январе Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) повысил предельные ставки по сберегательным депозитам на 1-2 процентных пункта в зависимости от их срока. С 11 января были повышены ставки по сберегательным депозитам со сроками хранения три и шесть месяцев до 12,8 процента с пополнением и до 13,3 процента без пополнения. По депозитам на 12 месяцев - до 13,7 процента и 14,9 процента соответственно.



"Решение о повышении базовой ставки также скажется на предельных ставках КФГД по так называемым несрочным депозитам, которые составляют львиную долю от депозитов населения - ставки по ним также вырастут.



Помимо этого, в конце декабря 2021 года Глава государства подписал закон, предусматривающий увеличение максимального размера гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге с 15 миллионов до 20 миллионов тенге. Принимаемые меры способствуют повышению привлекательности тенговых вкладов и снижению долларизации с максимума 70 процентов в январе 2016 года до 37,2 процента к ноябрю 2021 года", - подчеркнул заместитель председателя НБ.



По его словам, мировой опыт показывает, что основным фактором дедолларизации является макроэкономическая стабильность.



"Для снижения предпочтений активов в иностранной валюте и их перетока в национальную валюту важным является обеспечение низкого уровня инфляции, что стимулирует население и бизнес сберегать в национальной валюте. В связи с этим Национальный банк совместно с правительством будут принимать меры по дальнейшей стабилизации инфляции", - сообщил заместитель председателя Национального банка.



Он отметил, что со своей стороны Национальный банк продолжит следовать принципам инфляционного таргетирования и проводить дезинфляционную политику.



"При принятии решения мы смотрим на баланс рисков. Неустойчивость замедления инфляции в конце прошлого года и ускорение непродовольственной инфляции вкупе с сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями обусловили текущее решение Национального банка о повышении ставки. Ожидаем, что разрабатываемый сейчас правительством комплекс мер по контролю инфляции будет действенен.



Дальнейшие решения будут приниматься с учетом реализации рисков внешнего сектора, развития эпидемиологической ситуации и формирования устойчивого тренда на снижение инфляции. Важным фактором анализа при принятии решений будут результаты мер антиинфляционной политики правительства.

Успешная реализация скоординированных мер правительства и Национального банка позволит снизить и стабилизировать инфляцию в коридоре 3-4 процентов в 2025 году для достижения поставленной Главой государства цели", - заключил Акылжан Баймагамбетов.