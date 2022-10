Холодильники с системой No Frost: преимущества и особенности

Особенности системы No Frost

Интернет-магазин «Техноград» предлагает холодильники в Алматы по доступной стоимости — модели с капельной разморозкой и No Frost. Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит изучить особенности каждой системы и сравнить их между собой.Современные холодильники могут иметь капельную или сухую систему разморозки (последняя также известна под названием No Frost).• Капельная система подразумевает охлаждение за счет оборудования в задней стенке холодильника, что создает значительную разницу температур и образует конденсат, который стекает каплями в специальную емкость.• Сухая система разморозки, или No Frost равномерно охлаждает воздух без образования конденсата.У каждой из этих систем есть свои особенности и преимущества, однако более продвинутым вариантом считается No Frost. Современные производители по-прежнему предлагают нам холодильники обоих видов, но сухая разморозка становится все более популярной и занимает все большую часть в объемах производства.1. Практически не образуется конденсат, поскольку охлажденный воздух распределяется равномерно и разницы температур не возникает. По той же причине нет необходимости в регулярных разморозках. Можно размораживать 1–2 раза в год, просто для поддержания в нем чистоты.2. Оснащены инверторными компрессорами — эффективными, емкими, надежными и долговечными. В холодильниках с капельной системой инверторные технологии не используются.3. Поскольку холодный воздух распределяется равномерно (при помощи специальных скрытых вентиляторов), то на всех полочках обеспечивается одинаковая температура. Вы можете хранить любые продукты в любой части камеры с тем же эффектом.4. Быстро восстанавливают нужную температуру и с высокой точностью ее поддерживают. Многие модели оснащены отдельными регуляторами для камеры и морозилки, что позволяет удобно контролировать температуру. Капельным агрегатам нужно гораздо больше времени, чтобы восстановить температуру — в этом они уступают изделиям с системой No Frost.Стоит отметить и некоторые нюансы агрегатов с сухой разморозкой. Во-первых, их цена больше, чем капельных, а во-вторых, они потребляют больше электроэнергии. Кроме того, из-за необходимости оснащения дополнительными оборудованием холодильники No Frost не могут похвастаться такими просторными камерами, как капельные модели. И все же точность и равномерность поддерживаемой температуры, а также отсутствие наледи создают весьма значительные преимущества.