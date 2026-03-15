В Мангистау видные деятели искусства делают свой выбор

Комек Ыбрайулы подчеркнул, что референдум – это важный шаг, касающийся будущего страны.

Сегодня мы пришли всей семьёй и сделали свой выбор. Референдум по Конституции проходит вовремя. Прошло уже около тридцати лет с момента принятия нашей прежней Конституции. Время стремительно движется вперёд. Развиваются культура, экономика, промышленность, сельское хозяйство, продолжается непрерывное развитие. Технологии продвинулись, появилось множество новшеств. Например, мобильные телефоны, искусственный интеллект и другие достижения науки, которых раньше не было. У людей изменилось отношение к политической жизни. В 84% прежней Конституции были внесены изменения, она была дополнена в соответствии с требованиями времени. Мнения по этому вопросу высказали многие академики, юристы, доктора, учёные и писатели. Прошло несколько обсуждений. В этом контексте стоит особо отметить вклад нашего президента Касым-Жомарта Токаева. Проведение референдума, вынесение его на обсуждение народа — это политически важный вопрос, потому что он определяет будущее страны и является важным документом, который приведёт к развитию нового Казахстана, - сказал Комек Ыбрайулы.