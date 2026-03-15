В Мангистауской области в день референдума у избирательных участков проходят национальные игры

В Мангистауской области в день проведения республиканского референдума возле ряда избирательных участков организованы национальные игры и спортивные состязания, создающие для жителей особую праздничную атмосферу.

Так, на избирательном участке №40 проходят соревнования по поднятию гирь, на участке №42 организован турнир по армрестлингу. На участке №44 жители, проявившие интерес к интеллектуальной национальной игре, соревнуются в тогызкумалаке. На участке №45 проходит соревнование по асык ату, в котором активно участвуют молодежь и дети.

По словам организаторов, подобные мероприятия направлены на популяризацию национальных видов спорта, укрепление общественной активности и создание позитивной атмосферы в день важного для страны события.

В день референдума жители приходят на участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию, и одновременно участвуют в национальных играх. Такие инициативы способствуют укреплению единства общества и популяризации национальных традиций, - отметил один из жителей региона.

Участники соревнований демонстрируют силу, ловкость и спортивный дух.

Я принял участие в соревновании по поднятию гирь. Очень приятно, что в такой важный день организованы национальные спортивные мероприятия. Это поднимает настроение людям и делает атмосферу по-настоящему праздничной, - поделился один из участников.

Отмечается, что проведение культурно-спортивных мероприятий у избирательных участков способствует повышению активности населения, укреплению общественного единства и популяризации национальных ценностей.