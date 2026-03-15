Председатель Мангистауского областного маслихата сделал свой выбор

Председатель Мангистауского областного маслихата Жанбырбай Матаев принял участие в республиканском референдуме. Он проголосовал на участке №66, расположенном в школе №35 города Актау.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Прибыв на избирательный участок, Жанбырбай Матаев поприветствовал членов комиссии и ознакомился с порядком голосования. После этого он получил бюллетень и в установленном порядке опустил его в урну для голосования.

По его словам, референдум является одним из демократических инструментов выражения мнения граждан.

Сегодня проходит важное общественно-политическое событие. Референдум дает гражданам возможность выразить свою позицию, - отметил Жанбырбай Матаев.

Он также добавил, что в регионе процесс голосования организован на должном уровне, а на избирательных участках соблюдаются все необходимые требования.

На участке №66 с самого утра наблюдается активность жителей. Горожане разных возрастов приходят, чтобы принять участие в голосовании.

Отметим, что сегодня во всех регионах страны проходит республиканский референдум. В Мангистауской области жители также приходят на участки и делают свой выбор.