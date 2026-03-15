В Мангистауской области в день референдума родился Атазан – девятый ребёнок в многодетной семье

В Мангистауской области в день проведения республиканского референдума в одной из многодетных семей родился мальчик, которого назвали Атазан.

Новорождённый стал девятым ребёнком в семье. Мальчик появился на свет с весом 4130 граммов и ростом 57 сантиметров. По словам медиков, состояние малыша и мамы хорошее.

Рождение ребёнка в этот день стало особым и символичным событием для семьи. Родители отметили, что появление сына в такой важный для страны день стало для них большой радостью.

Врачи родильного дома поздравили родителей с пополнением и пожелали малышу крепкого здоровья, благополучия и счастливого детства.

Отметим, что в Мангистауской области особое внимание уделяется поддержке материнства и детства, а многодетные семьи получают различные виды социальной помощи и поддержки.