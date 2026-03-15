Член Совета матерей Татьяна Мурадян не осталась в стороне от референдума

Сегодня, 15 марта, на избирательном участке №62 в городе Актау член Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана Татьяна Мурадян приняла участие в республиканском референдуме и сделала свой выбор.

Татьяна Мурадян – одна из гражданок, активно участвующих в общественной работе. В рамках структур Ассамблеи народа Казахстана она участвует в различных инициативах, направленных на укрепление согласия и общественной гармонии, систематически работает над развитием межэтнического взаимопонимания.

В день референдума она также проявила гражданскую активность и пришла голосовать вместе с членами своей семьи, не оставаясь в стороне от важной общественно-политической кампании в жизни страны. По её словам, в моменты принятия решений, касающихся будущего государства, каждый должен выражать свою позицию и активно участвовать в общественной жизни.