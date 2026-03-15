За мирное будущее: ветеран Великой Отечественной войны из Мангистау проголосовал на дому

В Актау в ходе республиканского референдума свой выбор сделал ветеран Великой Отечественной войны, 99-летний Василий Салазкин, проживающий в Мангистауской области. В годы войны он защищал Родину и боролся за мирное будущее страны, а сегодня вновь выразил свою гражданскую позицию.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В связи с состоянием здоровья уважаемый ветеран проголосовал на дому с использованием переносной урны для голосования избирательного участка №34. Члены участковой комиссии посетили его по месту жительства и организовали процедуру голосования в соответствии с требованиями законодательства.

Несмотря на почтенный возраст, ветеран, который в годы войны защищал Родину и внес вклад в установление мирной жизни, не остался в стороне от важного общественно-политического события и сделал свой выбор ради мирного будущего страны.

Отметим, что в день проведения референдума для граждан, которые по состоянию здоровья или по другим причинам не могут самостоятельно прийти на избирательные участки, предусмотрена возможность голосования на дому с использованием переносных урн. Это позволяет обеспечить участие всех граждан в значимом для страны событии.

Василий Салазкин также обратился к жителям региона, напомнив о важности ценить мирную жизнь и помнить о высокой цене, которой она была завоевана. По его словам, тяжелые годы войны стали серьезным испытанием для всего народа, однако именно благодаря мужеству и самоотверженности солдат удалось отстоять свободу и будущее страны.

Ветеран отметил, что сегодня особенно важно сохранять мир, единство и стабильность. Он подчеркнул, что современное поколение должно помнить историю, уважать подвиг ветеранов и с ответственностью относиться к будущему своей страны.

По словам Василия Салазкина, мирная жизнь – это главная ценность, которую необходимо беречь.