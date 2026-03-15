На участке референдума №253 в Актау голосование проходит в соответствии с требованиями закона

Сегодня, 15 марта, в городе Актау в рамках республиканского референдума организованно проходит процесс голосования. Все участки для проведения референдума на территории города работают в штатном режиме, жители активно приходят и выражают свою гражданскую позицию.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Одним из таких участков является участок референдума №253. Здесь созданы все необходимые условия для проведения референдума, а процесс голосования проходит в соответствии с требованиями законодательства. Об этом сообщил председатель участка референдума Берди Казиев.

Сегодняшнее голосование организовано в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Каждый гражданин, отдавая свой голос, участвует в принятии важного решения, определяющего будущее страны. На участке референдума №253 созданы все необходимые условия для открытого и справедливого проведения голосования. Сотрудники участка оказывают гражданам необходимую техническую и информационную поддержку, - отметил председатель участка Берди Казиев.

По его словам, гражданам, пришедшим на голосование, предоставляются подробные разъяснения по всем возникающим вопросам. Члены комиссии участка также активно работают, чтобы оперативно решать возможные ситуации, возникающие в ходе процесса голосования.

В целом на участке №253 приняты все необходимые меры для проведения референдума открыто, справедливо и безопасно. В ходе голосования обеспечивается общественный порядок, а права граждан соблюдаются в полном объёме.

Отметим, что сегодня в городе голосование началось в 07:00 утра. Жители приходят на участки, чтобы сделать важный выбор для будущего страны.