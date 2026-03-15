15 марта коллектив футбольного клуба «Каспий» принял участие в важном политическом событии страны – республиканском референдуме, сделав свой гражданский выбор.
Игроки команды и сотрудники клуба пришли на избирательный участок, тем самым показав, что им небезразлично будущее страны и что голос каждого гражданина важен для развития государства.
По словам представителей клуба, ФК «Каспий» активно участвует не только в спортивной жизни, но и поддерживает значимые общественные инициативы. Команда проявляет ответственность как на поле, так и за его пределами, не оставаясь в стороне от важных событий общественно-политической жизни страны.
Отметим, что в рамках республиканского референдума жители региона приходят на избирательные участки и делают свой выбор.
