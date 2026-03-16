Референдум явился важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в Республике Казахстан – наблюдатели ШОС

Миссия констатирует, что республиканский референдум по принятию новой Конституции Республики Казахстан соответствовал требованиям избирательного законодательства Республики Казахстан и принятым страной международным обязательствам. Миссия не зафиксировала нарушений норм национального законодательства, которые могли бы поставить под сомнение легитимность референдума или оказать влияние на его результаты. Миссия признает республиканский референдум прозрачным, достоверным и демократичным. Миссия констатирует, что референдум явился важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в Республике Казахстан. По итогам работы нашей миссии принято заявление, которое одобрено всеми членами миссии, и текст заявления будет передан Центральной комиссии референдума в установленном порядке и будет опубликован в средствах массовой информации, - сказал спикер.