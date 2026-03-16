16.03.2026, 12:32

Референдум явился важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в Республике Казахстан – наблюдатели ШОС

О результатах наблюдения подготовки и проведения республиканского референдума 15 марта 2026 года международными наблюдателями от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям проинформировал глава миссии, заместитель Генерального секретаря ШОС Олег Копылов. По его словам, в составе миссии аккредитовано 17 человек из 7 стран-членов ШОС.

Фото: «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК

Миссия констатирует, что республиканский референдум по принятию новой Конституции Республики Казахстан соответствовал требованиям избирательного законодательства Республики Казахстан и принятым страной международным обязательствам. Миссия не зафиксировала нарушений норм национального законодательства, которые могли бы поставить под сомнение легитимность референдума или оказать влияние на его результаты. Миссия признает республиканский референдум прозрачным, достоверным и демократичным. Миссия констатирует, что референдум явился важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в Республике Казахстан. По итогам работы нашей миссии принято заявление, которое одобрено всеми членами миссии, и текст заявления будет передан Центральной комиссии референдума в установленном порядке и будет опубликован в средствах массовой информации, - сказал спикер.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь