Шесть пар близнецов из Мангистау поступают одновременно в колледжи

В Мангистауской области сразу шесть пар близнецов участвуют в приемной кампании колледжей. Необычная ситуация привлекла внимание педагогов и приемных комиссий: будущие студенты одновременно подают документы и готовятся к новому этапу обучения, передает Lada.kz .

Фото управления образования МО

За первые четыре дня приемной кампании на 2026-2027 учебный год документы в организации технического и профессионального, а также послесреднего образования Мангистауской области подали 12 близнецов, выбравших обучение в шести колледжах региона.

Как сообщили в пресс-службе областного управления образования, абитуриенты выбрали специальности технического, медицинского, сервисного и IT-направлений.

В Мангистауский энергетический колледж имени Н. Бекбосынова на специальность «Электрооборудование» поступают выпускники школы №15 Мунайлинского района, братья Муса и Иса Бекболсыны.

В Мангистауский областной высший медицинский колледж на специальность «Сестринское дело» документы подали выпускницы школы №17 города Жанаозен Раяна и Райхан Базарбай.

В Мангистауском высшем политехническом колледже имени Халела Узбекгалиева специальность «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» выбрали выпускники школы №11 города Жанаозен Маханбет и Исатай Базарбаи.

В Мангистауский индустриально-технический колледж имени О. Турмаганбетулы на специальность «Программное обеспечение» поступают выпускница школы №3 города Актау Перизат Садих и выпускник школы №7 города Жанаозен Азамат Садих.

В колледж «Болашак» на специальность «Программное обеспечение» документы подали выпускники школы Kemel Мунайлинского района Жубаныш и Куаныш Колбаи.

В Актауский технологический колледж сервиса на специальность «Программное обеспечение» поступают выпускники школы-лицея №7 имени Н. Марабаева города Актау Айшабиби и Динмухаммед Мусагалиевы.

Все близнецы выбрали одинаковые специальности и решили продолжить обучение вместе, рассказали в ведомстве.