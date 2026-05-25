От младенцев до выпускниц: тройняшки из Актау закончили школу

Сегодня для Александры, Арины и Анастасии Руцких прозвенел последний школьный звонок. Почти 18 лет назад Lada.kz впервые рассказала читателям о необычной семье из Актау, где родились сразу три девочки. Позже редакция еще не раз возвращалась к этой истории, наблюдая, как взрослеют тройняшки.

В беседе с корреспондентом Lada.kz сестры рассказали о плюсах и сложностях жизни в тройне, своих увлечениях, характерах и планах на будущее. А мама девочек Анастасия Руцкая поделилась тем, как воспитывать одновременно похожих и совершенно разных детей, не сравнивая их между собой.

В семье, кроме тройняшек, есть еще и старшая дочь. А мама девочек Анастасия Руцкая признается: несмотря на то, что окружающим в детстве дочери казались одинаковыми, дома никогда не было ощущения, что они «одна команда на троих». Каждая с самого раннего возраста проявляла собственный характер.

«Александра всегда громко заявляла о своих желаниях и потребностях, Арина постепенно набирала активность, а Настя с детства была самым спокойным ребенком. Сейчас характеры не сильно изменились — просто появились нюансы уже взрослеющих подростков», — рассказывает мама.

«Нас часто путают, но мы уже привыкли»

Сами девушки к повышенному вниманию относятся спокойно. Говорят, за 17 лет давно привыкли и к вопросам, и к постоянным сравнениям.

Александра признается: быть частью тройни одновременно и очень весело, и непросто.

«Ты никогда не чувствуешь себя одинокой, потому что рядом всегда есть люди, которые понимают тебя почти без слов. Но иногда хочется, чтобы тебя воспринимали отдельно, а не только как часть «тройки», — говорит девушка.

Саша любит участвовать в проектах, придумывать новые идеи, читать, слушать музыку и пробовать себя в разных направлениях. По словам мамы, именно она чаще других берет на себя ответственность и любит заранее все продумывать. Но вот с профессией пока не определилась.

"Сейчас я ещё окончательно определяюсь с будущей профессией, но мне хочется выбрать путь, где я смогу развиваться, приносить пользу людям и заниматься тем, что действительно интересно. Для меня важно, чтобы работа была не просто профессией, а делом, которое вдохновляет"

Анастасия — совсем другая. Спокойная и рассудительная. Она любит книги, поэзию, прогулки и творческие проекты.

«Иногда люди долго разговаривают со мной, а потом внезапно понимают, что все это время общались не с той сестрой», — смеется Настя.

После школы девушка хочет связать свою жизнь с наукой — ее интересуют биоинженерия и современные технологии.

Арина, напротив, называет себя более спокойной, но при этом любит риск и новые впечатления. Она увлекается рисованием, путешествиями, чтением и все больше интересуется математикой, финансами и IT-сферой.

«Люди, которые знают нас давно, обычно уже не путают. А вот незнакомые — часто. Хотя, если честно, иногда это даже немного обидно, потому что мы все-таки очень разные», — признается девушка.

«Главное — никогда не сравнивать детей»

Анастасия Руцкая уверена: одна из самых больших ошибок родителей — сравнивать детей между собой.

«Они тройня, да. Но каждая — отдельная личность со своим мнением, характером и внутренним миром. Это обязательно нужно уважать», — говорит мама.

По ее словам, подростковый возраст дочерей прошел относительно спокойно. Конечно, иногда сталкивались характеры, возникали споры и разногласия, но семья всегда старалась сохранять теплую атмосферу дома.

Сегодня перед семьей стоят уже совсем другие задачи — выбор профессии, экзамены и поступление в университеты.

«Многие родители переживают из-за поступления одного ребенка. А у нас сразу три выпускницы. Конечно, рассчитываем на гранты и бюджетные места. Но как сложится — покажет время», — признается мама.

Несмотря на все сложности, она не теряет чувства юмора. И мамам, которые только узнали, что ждут двойню или тройню, дает неожиданный совет:

«Поздравляю, ребята! Вы выиграли эту жизнь! Отныне вам никогда не придется скучать!»

Время летит слишком быстро

Последний звонок для семьи Руцких стал не просто школьным праздником. Для родителей — это момент, когда особенно остро понимаешь, как быстро проходят годы. Для самих девушек — начало новой главы, где каждая уже будет строить собственный путь.

Но, кажется, между Александрой, Ариной и Анастасией навсегда останется то самое особенное чувство, которое бывает только у людей, выросших вместе буквально с первого дня жизни.

А для Lada.kz эта история стала одной из тех, что сопровождают редакцию на протяжении многих лет. В год своего 30-летия издание продолжает рассказывать о людях, чьи судьбы менялись буквально на глазах читателей — от первых детских фотографий до последнего школьного звонка.