День рождения в День Победы — сегодня «Ладе» исполнилось 30 лет

Уважаемые читатели, сегодня нашему изданию 30 лет. Оглядываться назад и страшно, и приятно. Страшно, что так неумолимо время, а приятно, потому что это была жизнь, наполненная вызовами, мечтами, открытиями, преодолением и радостью побед.

Я помню всех поименно, всех, кто пришёл работать в «Ладу» и стал частью этой сумасшедшей команды, вернее — семьи, в которой не было нелюбимых детей. Иногда приходили и случайные люди, но они не задерживались. Ну невозможно жить в семье, если ты не разделяешь её ценности, а главная ценность в «Ладе» — неравнодушие. Нам было НЕ ВСЁ РАВНО!

Мы росли вместе с нашей страной, учились, иногда ошибались, исправляли ошибки, ставили цели и шли к ним и всегда были честны. Я благодарю всех, кто был частью нашей команды, кто сделал журналистику своей профессией, всех, кто понял, какое это грозное оружие — слово! И использовал его только во имя добра, справедливости, милосердия и любви. Нам всегда было небезразлично, как мы живём в наших домах, дворах, городе, стране.

Команда, которая сейчас работает для вас, — это честные, дерзкие, ищущие и патриотичные люди. И такой «Лада» будет всегда.

И, конечно, сегодня я поздравляю всех с Днём Победы! Мы помним нашу историю, чтим предков и строим будущее! И именно это убережёт нашу прекрасную страну от хаоса войны.

С праздником Победы и с днём рождения «Лады»! Пусть всем нам будет НЕ ВСЁ РАВНО, как живём мы, а значит — как живёт наш Казахстан!

С любовью, Светлана Эшметова.