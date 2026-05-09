Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
09.05.2026, 12:07

День рождения в День Победы — сегодня «Ладе» исполнилось 30 лет

Новости Актау

Тридцатилетний юбилей отмечает сегодня Lada.kz . О самом важном в нашей работе поделилась бывший главный редактор издания Светлана Эшметова.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Уважаемые читатели, сегодня нашему изданию 30 лет. Оглядываться назад и страшно, и приятно. Страшно, что так неумолимо время, а приятно, потому что это была жизнь, наполненная вызовами, мечтами, открытиями, преодолением и радостью побед.

Я помню всех поименно, всех, кто пришёл работать в «Ладу» и стал частью этой сумасшедшей команды, вернее — семьи, в которой не было нелюбимых детей. Иногда приходили и случайные люди, но они не задерживались. Ну невозможно жить в семье, если ты не разделяешь её ценности, а главная ценность в «Ладе» — неравнодушие. Нам было НЕ ВСЁ РАВНО!

Мы росли вместе с нашей страной, учились, иногда ошибались, исправляли ошибки, ставили цели и шли к ним и всегда были честны. Я благодарю всех, кто был частью нашей команды, кто сделал журналистику своей профессией, всех, кто понял, какое это грозное оружие — слово! И использовал его только во имя добра, справедливости, милосердия и любви. Нам всегда было небезразлично, как мы живём в наших домах, дворах, городе, стране.

Команда, которая сейчас работает для вас, — это честные, дерзкие, ищущие и патриотичные люди. И такой «Лада» будет всегда.

И, конечно, сегодня я поздравляю всех с Днём Победы! Мы помним нашу историю, чтим предков и строим будущее! И именно это убережёт нашу прекрасную страну от хаоса войны.

С праздником Победы и с днём рождения «Лады»! Пусть всем нам будет НЕ ВСЁ РАВНО, как живём мы, а значит — как живёт наш Казахстан!

С любовью, Светлана Эшметова.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Ingul
Поздравляю коллектив Лады с юбилеем и Днем Победы!
09.05.2026, 07:28
дорожник
Поздравляю коллектив Лады с двойным праздником
09.05.2026, 07:18
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь