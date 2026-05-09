Редакция Lada.kz сердечно поздравляет с Днем Победы!

9 Мая — особая дата, наполненная памятью, благодарностью и глубоким уважением к поколению победителей, которое ценой невероятного мужества, стойкости и самоотверженности подарило нам мирное небо над головой.

Мы склоняем головы перед подвигом ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех, кто приближал долгожданную Победу. Их героизм, сила духа и любовь к Родине навсегда останутся примером для будущих поколений.

С каждым годом, к сожалению, рядом с нами остаётся всё меньше участников той страшной войны. И именно поэтому особенно важно хранить память о них, бережно передавать историю подвига детям и внукам, помнить, какой ценой был завоёван мир.

В этот день желаем всем мира, добра, благополучия, крепкого здоровья и согласия. Пусть в каждом доме царят спокойствие, уважение и благодарность к тем, кто подарил нам будущее.

С Днём Победы! Вечная память героям и низкий поклон ветеранам.