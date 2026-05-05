Как в Актау отметят День защитника Отечества и День Победы

В городской администрации рассказали, какие мероприятия запланированы ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, передаёт Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В Актау с 7 по 9 мая для жителей и гостей пройдёт ряд праздничных мероприятий.

В честь Дня защитника Отечества на площади Амфитеатра 7 мая состоится традиционный городской конкурс строевой песни «Когда поют солдаты». Начало мероприятия — в 17:00.

Там же, но уже в 19:00, состоится праздничный концерт.

Празднование Дня Победы начнётся 9 мая с традиционного возложения цветов и почтения памяти участников Великой Отечественной войны у монумента «Вечный огонь». Начало — в 10:00.

В этот же день в 11:00 на площади Амфитеатр состоится театрализованная постановка-концерт «Великая Победа — наш девиз!», посвящённая празднованию Дня Победы.