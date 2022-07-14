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Опубликовано: Сегодня, 15:51

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Глава государства провел расширенное заседание Правительства

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание Правительства. В мероприятии приняли участие Премьер-министр Алихан Смаилов, Государственный советник Ерлан Карин, руководство Администрации Президента, члены Правительства, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.

ФОТО: Акорда
Открывая заседание, Глава государства отметил, что несмотря на серьезные геополитические вызовы, наша страна стабильно развивается. По итогам первого полугодия 2022 года рост экономики составил 3,4 процента, а реальный сектор вырос на 4,1 процента. Значительный прогресс был достигнут в сфере обрабатывающей промышленности.

- Инфляция тоже не стоит на месте. Сейчас этот показатель достиг 14,5% и превысил уровень 2015 года. За первые полгода наша экономика восстановилась. Но международные институты прогнозируют, что ВВП Казахстана в этом году вырастет только на 2 процента. Ранее они заявляли, что рост составит 3,7 процента. Поэтому Правительство должно обеспечить устойчивое развитие экономики страны. Главное, необходимо повысить реальные доходы граждан, - сказал Президент.

В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев обратил внимание членов Правительства и акимов регионов на необходимость решения ряда актуальных вопросов, волнующих казахстанцев. Президент поставил конкретные задачи по таким тематическим блокам, как стабилизация инфляции и цен на продовольственные товары, повышение доходов граждан и развитие человеческого капитала, совершенствование денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик, поддержка реального сектора экономики, обеспечение энергетической безопасности, развитие автодорожной инфраструктуры.

Заслушав доклады Премьер-министра Алихана Смаилова и председателя Национального банка Галымжана Пирматова, Глава государства дал среднюю оценку результатам работы Правительства.
Президент потребовал от министров и акимов, руководителей ведомств и национальных компаний максимально усилить темп работы и использовать новые методы и свежие идеи, а также поставил перед ними ряд задач по социально-экономическому развитию страны.

В ходе заседания Глава государства объявил выговоры заместителю Премьер-министра – министру торговли и интеграции Бахыту Султанову, министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву, министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву, а также замечание министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину.



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