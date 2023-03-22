В Актау более 20 тысяч человек собрались на праздновании Наурыз мейрамы

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Торжественное мероприятие открылось театрализованным представлением «Науша Наурыз - бақ, ырыстың бастауы». На празднике выступили артисты региона и лауреат международных песенных конкурсов Бауыржан Исаев.На площади амфитеатра собралось более 20 тысяч человек. Для жителей и гостей города были установлены юрты, приготовлены Наурыз коже и национальные блюда.По традиции зрители увидели представления, исполнялись песни, а также были проведены соревнования по национальным спортивным играм. Кроме того, была организована выставка рукоделий разных национальностей.Глава региона Нурлан Ногаев поздравил собравшихся с праздником, отметив, что успех страны - это единство и сплоченность народа.- В настоящее время Казахстан - многонациональное, многоконфессиональное государство, занимающее достойное место в мировом сообществе. В своем Послании глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что каждый казахстанец должен быть конкурентоспособным, независимо от национальности, языка, религии, вероисповедания. Под руководством президента мы выполняем поручения по улучшению благосостояния населения, развитию инфраструктуры, обучению, воспитанию подрастающего поколения, сохранению традиций и культуры нашей нации. Уважаемые мангистаусцы, сегодняшние достижения нашей страны, политическая стабильность, согласие в обществе - это результат наших трудов. От всей души поздравляю всех с праздником Наурыз мейрамы! - сказал Нурлан Ногаев.В преддверии Наурыз мейрамы в Мангистауской области было организовано более 250 мероприятий.