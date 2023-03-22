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Опубликовано: Сегодня, 19:26

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В Актау более 20 тысяч человек собрались на праздновании Наурыз мейрамы

Сегодня, 22 марта, на берегу моря были установлены юрты для празднования Наурыз мейрамы. В праздничном мероприятии принял участие аким области Нурлан Ногаев, который поздравил всех мангистаусцев, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима области
Торжественное мероприятие открылось театрализованным представлением «Науша Наурыз - бақ, ырыстың бастауы». На празднике выступили артисты региона и лауреат международных песенных конкурсов Бауыржан Исаев.

В Актау более 20 тысяч человек собрались на праздновании Наурыз мейрамы


На площади амфитеатра собралось более 20 тысяч человек. Для жителей и гостей города были установлены юрты, приготовлены Наурыз коже и национальные блюда.

В Актау более 20 тысяч человек собрались на праздновании Наурыз мейрамы


По традиции зрители увидели представления, исполнялись песни, а также были проведены соревнования по национальным спортивным играм. Кроме того, была организована выставка рукоделий разных национальностей.

В Актау более 20 тысяч человек собрались на праздновании Наурыз мейрамы


Глава региона Нурлан Ногаев поздравил собравшихся с праздником, отметив, что успех страны - это единство и сплоченность народа.

- В настоящее время Казахстан - многонациональное, многоконфессиональное государство, занимающее достойное место в мировом сообществе. В своем Послании глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что каждый казахстанец должен быть конкурентоспособным, независимо от национальности, языка, религии, вероисповедания. Под руководством президента мы выполняем поручения по улучшению благосостояния населения, развитию инфраструктуры, обучению, воспитанию подрастающего поколения, сохранению традиций и культуры нашей нации. Уважаемые мангистаусцы, сегодняшние достижения нашей страны, политическая стабильность, согласие в обществе - это результат наших трудов. От всей души поздравляю всех с праздником Наурыз мейрамы! - сказал Нурлан Ногаев.

В преддверии Наурыз мейрамы в Мангистауской области было организовано более 250 мероприятий.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Актау более 20 тысяч человек собрались на праздновании Наурыз мейрамы


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