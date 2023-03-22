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Опубликовано: Сегодня, 18:08

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Нурлан Ногаев поздравил особенных детей с праздником Наурыз мейрамы

Сегодня, 22 марта, с участием акима области Нурлана Ногаева состоялось мероприятие, посвящённое празднованию Наурыз мейрамы для особенных детей, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима области
Праздничное мероприятие было организовано по инициативе общественного фонда "Мейірімді ана" при поддержке общественного фонда "Өз жүрегіңді аш". В нем приняли участие около 300 детей. Детям раздали сладости, аниматоры показали праздничную развлекательную программу.

Ранее организаторы посетили районы области и подарили праздничное настроение 700 детям.

Отметим, что в целом по области 8 210 детей имеют особые образовательные потребности. Из них 3 146 детей с ограниченными возможностями.

Глава региона Нурлан Ногаев поздравил ребят с праздником Наурыз мейрамы.

- По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создаются условия для получения качественного образования, воспитания как маленьких детей, так и подростков. Чтобы молодежь знала и чтила традиции нашего великого народа. Также сейчас дети с особенными потребностями получают финансовую и административную поддержку со стороны государства. Пусть праздник Наурыз мейрамы принесет добро! Пусть будущее детей будет светлым! - сказал Нурлан Ногаев.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Нурлан Ногаев поздравил особенных детей с праздником Наурыз мейрамы


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