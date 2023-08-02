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Опубликовано: Сегодня, 16:56

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Между пригородными селами Тупкараганского района запущен автобусный маршрут

Регулярный автобусный маршрут Акшукур - Саин Шапагатов - Акшукур в Тупкараганском районе Мангистауской области запущен с 1 августа, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото
Стоимость проезда по данному маршруту для взрослых - 70 тенге, для детей - 35 тенге. Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Адайбек Калиев отметил, что для перевоза жителей Тупкараганского района начали работу два автобуса, оборудованные кондиционерами.

Между пригородными селами Тупкараганского района запущен автобусный маршрут


- На встречах акима области с населением Тупкараганского района этот вопрос неоднократно поднимался. Соответствующее управление совместно с акиматом Тупкараганского района провели отбор потенциального перевозчика, который будет обслуживать данный маршрут. По итогам конкурса ТОО «Каспий авто парк» стало победителем и начало свою работу с 1 августа, - сказал Адайбек Калиев.

Отметим, что автобусы будут курсировать регулярно с 07.00 до 19.00 часов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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