Социальные сети как способ кражи личных и платежных данных

Мошенничество с использованием новой социальной сети «Threads»



Всем известно, что в июле 2023 года была запущена новая социальная сеть «Threads». Мошенники стали использовать интерес людей к социальной сети «Threads» для сбора их персональных и платежных данных.



Схема мошенничества следующая. Злоумышленники, используя популярность новой социальной сети, создают сайты-клоны, которые в названии содержат слово «Threads». Граждане, не обладая достаточной информацией о сервисе, регистрируются и далее мошенники собирают их личную информацию, в том числе платежные данные. Это порталы с признаками киберсквоттинга — намеренной регистрации доменных имен, содержащих название чужого бренда или торговой марки. Поэтому настоятельно рекомендуется не передавать данные куда-либо вовне. Исключением могут стать только официальные ресурсы.



Скам-проекты: новый вид мошенничества в интернете



Данная схема связана с вложениями в несуществующую криптовалюту Threads Coin, где пользователи, купив криптовалюту за эфириум (криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна), могут потерять свои деньги. Это скам-схема (афера/мошенничество на просторах интернета), в результате которой владелец эфириума теряет свои деньги, не получая взамен ничего.



На сегодняшний день существует несколько видов скама. Рассмотрим каждый из них подробнее, чтобы вы не попались на удочку мошенников.



1. Продажа неизвестных токенов. Мошенники работают по следующей схеме. Сначала они сообщают о новых токенах, которые совсем скоро должны попасть на криптовалютную биржу. После этого начинаются уговоры приобрести токены до того, как они подорожают. При этом просят купить как можно больше цифровой валюты. Дополнительно мошенник может разместить рекламу на малоизвестных телеграмм-каналах. К сожалению, администраторы ресурсов не всегда проверяют добросовестность заказчика.



Это может убедить человека приобрести рекламируемые токены. Однако на деле они не представляют никакой ценности, а вы лишь теряете свои деньги.



2. Деньги в управление. Суть этой схемы можно объяснить известным слоганом: «Вы даете нам 200 долларов, а к вечеру мы умножим эту сумму». Естественно, верить этому не стоит. Например, вас приглашают на презентацию успешной команды трейдеров, где обещают за короткий срок и минимальный вклад баснословный доход. Передав свои деньги, вы вряд ли увидите их снова.



Мошенничество через банковские карты



Самый лакмусовый объект - данные банковской карты, благодаря которой можно лишиться сразу всей суммы на счету. Например, к вам поступает звонок или СМС от якобы сотрудника банка, что у вас заблокирована карта. Мошенники используя психологические методы убеждения, не дают вам опомниться, и в процессе разговора вы сами диктуете необходимые данные или совершаете нужные манипуляции, находясь у банкомата. Остановить операцию списания денег с банковской карты невозможно, поскольку списанные средства моментально оказываются в обработке, а значит уже недоступны для владельца этих денег.

В случае возникновения таких ситуаций необходимо обратиться в банк, который выпустил карту, написать заявление об оспаривании транзакции и описать возникшую ситуацию.



Как правило, банк несет ответственность за сохранность денег клиента. Но есть один важный момент. Если списание произошло с карточного счета или была онлайн-транзакция через него, скорее всего, мошенники поработали с пострадавшим, и он сам передал им свои идентификационные данные. В этом случае банк уже не несет ответственности.



Мошенничество с покупкой автомобиля



Еще одна популярная схема злоумышленников - сайты купли-продажи. Рассмотрим схему с покупкой автомобиля. Вы находите нужное вам объявление, где автомобиль вашей мечты выставлен по бросовой цене, ничуть не смущаясь этого, набираете номер телефона. Вам рассказывают, что машину продают срочно, поэтому цена невысокая и в данный момент очень много желающих купить этот автомобиль. Далее предлагают подтвердить серьезность ваших намерений и совершить предоплату, диктуя номер телефона, куда необходимо перевести деньги. После перевода денежных средств номер телефона конечно же становится сразу недоступным.



Зачастую сами потерпевшие становятся помощниками злоумышленников, диктуя необходимые данные или поддаваясь панике. Сложность этих дел в том, что у них крайне низкая раскрываемость из-за невозможности установить мошенника. Иногда всё-таки удаётся вернуть часть денег, реже всю сумму, если перевод «подвисает» в системе. Между картами разных банков процесс перевода не мгновенный и вы можете через оператора попробовать отменить операцию, но это получается крайне редко.



Все вышеперечисленные случаи - лишь примеры, в реальности события развиваются стремительно, мошенники действуют изощреннее, но цель у них одна - играя на ваших эмоциях, узнать ваши персональные данные.



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