В Мангистау продолжаются работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар Ата»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Сегодня одним из актуальных экологических вопросов в регионе является хвостохранилище "Кошкар-Ата". В настоящее время по I этапу восстановления хвостохранилища продолжаются работы по рекультивации на 905 га. Соответствующие средства предусмотрены из республиканского бюджета.



На сегодняшний день проведены рекультивационные работы на 120 гектарах и начата посадка черного саксаула на 40 гектарах. Всего после завершения запланированных работ появится возможность захоронения более 105 млн. тонн токсичных, в том числе 52 млн. тонн слабо радиоактивных отходов.



К роме того, в целях улучшения экологической обстановки продолжаются работы по сдерживанию песка. В 2021 году в селах Уштаган, Тущыкудук, Шебир, Сенек полностью завершены работы по сдерживанию песков, создано 3 236 гектаров зеленых насаждений.



В дальнейшем будут продолжены работы по защите сел Жарминское, Саусканское и Саздинское от смещений песка.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.