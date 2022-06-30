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Опубликовано: Сегодня, 11:35

Просмотров: 728

В Мангистау продолжаются работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар Ата»

Об этом сегодня, 30 июня, на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Сегодня одним из актуальных экологических вопросов в регионе является хвостохранилище "Кошкар-Ата". В настоящее время по I этапу восстановления хвостохранилища продолжаются работы по рекультивации на 905 га. Соответствующие средства предусмотрены из республиканского бюджета.

На сегодняшний день проведены рекультивационные работы на 120 гектарах и начата посадка черного саксаула на 40 гектарах. Всего после завершения запланированных работ появится возможность захоронения более 105 млн. тонн токсичных, в том числе 52 млн. тонн слабо радиоактивных отходов.

К роме того, в целях улучшения экологической обстановки продолжаются работы по сдерживанию песка. В 2021 году в селах Уштаган, Тущыкудук, Шебир, Сенек полностью завершены работы по сдерживанию песков, создано 3 236 гектаров зеленых насаждений.

В дальнейшем будут продолжены работы по защите сел Жарминское, Саусканское и Саздинское от смещений песка.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 2 )

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Virus1 (Посетители) Сегодня, 14:06
После этой всей операции по рекультивации идёт такая зловонь на весь город, что дышать не возможно!
 
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malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 14:01
появится возможность захоронения более 105 млн. тонн токсичных, в том числе 52 млн. тонн слабо радиоактивных отходов

Еще хотите туда добавить? А потом: ой, извините, не получилось... как всегда
 
 

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