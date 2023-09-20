Нурлан Ногаев: Необходимо ускорить процесс восстановления рекультивации хвостохранилища «Кошкар ата»

— Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость завершения строительства хвостохранилища «Кошкар ата», которое 50 лет назад использовалось для размещения радиоактивных отходов. Необходимо не только восстановить рекультивационные работы, но и продолжить высадку саженцев саксаула для создания защитной лесополосы, - отметил Нурлан Ногаев.

Работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар ата» приостановились из-за корректировки ПСД, сообщила руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асель Балманова. Акимат Мангистауской области направил письмо-заявку в Министерство экологии РК для рассмотрения финансирования рабочего проекта в РБК.Изначально хвостохранилище использовали для утилизации радиоактивных отходов, выделяемых тремя промышленными предприятиями.Для рекультивации данного озера в 2021 году из республиканского бюджета были выделены средства и проведены работы на 266,2 га.В 2022 году работы были приостановлены из-за необходимости корректировки проекта. Этим вопросом занимается отраслевое министерство.