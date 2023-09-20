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Опубликовано: Сегодня, 10:09

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Нурлан Ногаев: Необходимо ускорить процесс восстановления рекультивации хвостохранилища «Кошкар ата»

В Актау обсудили вопрос о восстановлении второго этапа рекультивации хвостохранилища «Кошкар ата» с 2024 года, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима региона
Работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар ата» приостановились из-за корректировки ПСД, сообщила руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асель Балманова. Акимат Мангистауской области направил письмо-заявку в Министерство экологии РК для рассмотрения финансирования рабочего проекта в РБК.

— Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость завершения строительства хвостохранилища «Кошкар ата», которое 50 лет назад использовалось для размещения радиоактивных отходов. Необходимо не только восстановить рекультивационные работы, но и продолжить высадку саженцев саксаула для создания защитной лесополосы, - отметил Нурлан Ногаев.


Нурлан Ногаев: Необходимо ускорить процесс восстановления рекультивации хвостохранилища «Кошкар ата»


Изначально хвостохранилище использовали для утилизации радиоактивных отходов, выделяемых тремя промышленными предприятиями.

Для рекультивации данного озера в 2021 году из республиканского бюджета были выделены средства и проведены работы на 266,2 га.

В 2022 году работы были приостановлены из-за необходимости корректировки проекта. Этим вопросом занимается отраслевое министерство.

Нурлан Ногаев: Необходимо ускорить процесс восстановления рекультивации хвостохранилища «Кошкар ата»



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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