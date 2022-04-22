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Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:10

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Более 146 тысяч кустов саксаула планируют посадить в селе Сенек для защиты от «кочующих» песков

В посёлке Сенек Каракиянского района продолжаются работы по сдерживанию песков. Для этого в текущем году дополнительно будет посажено 146 311 кустов саксаула, сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций Дуйсен Кусбеков, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Фото Центра общественных коммуникаций
По словам Дуйсена Кусбекова, на сегодняшний день вокруг села уже сформировался зелёный оазис на площади 1288 гектаров.

- Ещё 848,8 гектара посажено в селе Уштаган, 847,4 - в Тущыкудуке и 451,8 гектара саксаула - в селе Шебир. В общей сложности вокруг четырёх аулов в пустынной местности сейчас образовалось 3436 гектаров зелёных насаждений. Кроме того, для защиты от оползней в сёлах Жарма, Сауыскан и Сазды Мангистауского района вырастят саженцы саксаула, джузгуна и тамарикса, - рассказал Дуйсен Кусбеков.

Чиновник также рассказал о работах по утилизации бесхозяйных химических отходов, расположенных на территории бывшего ТОО «АПМЗ» (ныне ТОО «Индустриальный парк Мангистау»).

- На 2022 год дополнительно выделено 42 миллиона тенге для проведения лабораторного анализа 70 видов опасных отходов. На утилизацию всех отходов в 2023 году будет выделен миллиард тенге, - добавил Дуйсен Кусбеков.

«Кочующие» пески - главная беда нескольких сел в Мангистауской области. Местные жители не могут самостоятельно справиться с зыбучими дюнами, которые окружают их населенные пункты и погребают в землю целые здания.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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