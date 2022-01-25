Запланированы работы по рекультивации озера «Кошкар-Ата»

Кошкар-Ата
По словам Дуйсена Кусбекова, на завершение работ по рекультивации озера была направлена бюджетная заявка. На 2022 год из республиканского бюджета было выделено 3 миллиарда тенге. В этом году будут проведены рекультивационные работы на 798 гектарах.
- Президент Казахстана на совещании по социально-экономическому развитию Мангистауской области поручил правительству и акимату области в течение трёх лет завершить рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата». Также в 2018 году разработан проект создания зелёной защитной зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата» площадью 150 га (длина 15 километров, ширина 100-150 метров) на 2020-2025 годы. Планируется посадка 400 тысяч саженцев чёрного саксаула. Для этого в 2021 году заключён трёхлетний контракт с Мангышлакским экспериментальным ботаническим садом на посадку 100 тысяч саженцев черного саксаула на 40 гектарах, работы будут продолжены до 2023 года, - сказал Дуйсен Кусбеков.
Также, по словам Дуйсена Кусбекова, в регионе проводятся озеленительные работы в сёлах, которые подвержены занесению песчаными дюнами.
- В сёлах Уштаган, Тущыкудук, Шебир в 2021 году высажены 2980 гектаров зелёного оазиса. В 2022 году работы по задерживанию песков будут завершены в селе Сенек, - сказал Дуйсен Кусбеков.
Напомним, жители нескольких сёл Мангистауской области сообщили, что боятся быть заживо похоронены под песчаными оползнями.
Работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» приостановлены.
В Мангистау разработали «Проект рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» до 2025 года.
Рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата» началась в марте 2021 года.
Конкурс на проведение рекультивации выиграла фирма без необходимой на то лицензии.
В 2013 году учёные национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.
В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зелёной зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата».
В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Аты» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.
В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию «Кошкар-Аты» требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зелёный пояс длиной в три километра.
В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 Га земли.
В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.
- Президент Казахстана на совещании по социально-экономическому развитию Мангистауской области поручил правительству и акимату области в течение трёх лет завершить рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата». Также в 2018 году разработан проект создания зелёной защитной зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата» площадью 150 га (длина 15 километров, ширина 100-150 метров) на 2020-2025 годы. Планируется посадка 400 тысяч саженцев чёрного саксаула. Для этого в 2021 году заключён трёхлетний контракт с Мангышлакским экспериментальным ботаническим садом на посадку 100 тысяч саженцев черного саксаула на 40 гектарах, работы будут продолжены до 2023 года, - сказал Дуйсен Кусбеков.
Также, по словам Дуйсена Кусбекова, в регионе проводятся озеленительные работы в сёлах, которые подвержены занесению песчаными дюнами.
- В сёлах Уштаган, Тущыкудук, Шебир в 2021 году высажены 2980 гектаров зелёного оазиса. В 2022 году работы по задерживанию песков будут завершены в селе Сенек, - сказал Дуйсен Кусбеков.
Напомним, жители нескольких сёл Мангистауской области сообщили, что боятся быть заживо похоронены под песчаными оползнями.
Работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» приостановлены.
В Мангистау разработали «Проект рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» до 2025 года.
Рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата» началась в марте 2021 года.
Конкурс на проведение рекультивации выиграла фирма без необходимой на то лицензии.
В 2013 году учёные национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе «Кошкар-Ата». С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.
В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зелёной зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата».
В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Аты» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.
В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию «Кошкар-Аты» требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зелёный пояс длиной в три километра.
В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища «Кошкар-Ата» планировали дополнительно использовать 30 Га земли.
В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.
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