Работы приостановлены! Актауский блогер просит президента взять на контроль вопрос рекультивации Кошкар-Ата

Фото Рашида Исмагилова
Азамат Сарсенбаев говорит, что уже более 20 лет безуспешно проводятся попытки по рекультивации хвостохранилища Кошкар-Ата. И последняя попытка, на которую из республиканского бюджета было выделено более 15 миллиардов тенге, по неизвестной причине так и осталась нереализованной. Рекультивацию приостановили.
- Работа по обезвреживанию ядовитого озера Кошкар-Ата в последние 30 лет остаётся хаотичной, бесперспективной из-за бессистемности. Этот экологический вопрос ставит под угрозу здоровье более 750 тысяч населения, проживающих сегодня в Мангистау. Уважаемый президент Касым Жомарт Токаев! В Конституции РК сказано, что главное достояние государства – это человек. Просим Вас взять на контроль этот экологический вопрос, сложившийся в Мангистауском регионе, требующий вашего непосредственного вмешательства, и дать указание ускорить и завершить работы по обезвреживанию радиоактивного озера Кошкар-Ата, ставшего головной болью всего региона, - обратился блогер к главе государства.
Процесс рекультивации хвостохранилища временно приостановлен из-за инициативы Министерства экологии провести дополнительные исследования соответствия проекта радиационной безопасности. В ведомстве посчитали, что необходимо дополнительно исследовать, как применяемая подрядчиком технология будет защищать от радиации.
Вопрос возобновления рекультивации обещают поднят перед Министерством экологии в сентябре, когда подрядчик подготовит необходимую документацию.
Кошкар-Ата образовалось в 1960-х годах, когда в Мангистауском регионе начали добывать уран, и в результате слива сточных радиоактивных вод Актауского горно-обогатительного комбината в небольшую впадину рядом с кладбищем Кошкар-Ата, образовалось одноимённое радиоактивное хвостохранилище.
Данное озеро находится в непосредственной близости от города Актау и нескольких населённых пунктов.
Напомним, рекультивация хвостохранилища Кошкар-Ата началась в марте 2021 года. В 2013 году учёные национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе Кошкар-Ата. С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.
В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зелёной зоны вокруг хвостохранилища Кошкар-Ата.
В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Аты» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.
В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию Кошкар-Ата требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зелёный пояс длиной в три километра.
В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища Кошкар-Ата планировали дополнительно использовать 30 Га земли.
В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.
Конкурс на проведение рекультивации выиграла фирма без необходимой на то лицензии.
В январе стало известно, что в Мангистау разработали «Проект рекультивации хвостохранилища Кошкар-Ата до 2025 года.
- Работа по обезвреживанию ядовитого озера Кошкар-Ата в последние 30 лет остаётся хаотичной, бесперспективной из-за бессистемности. Этот экологический вопрос ставит под угрозу здоровье более 750 тысяч населения, проживающих сегодня в Мангистау. Уважаемый президент Касым Жомарт Токаев! В Конституции РК сказано, что главное достояние государства – это человек. Просим Вас взять на контроль этот экологический вопрос, сложившийся в Мангистауском регионе, требующий вашего непосредственного вмешательства, и дать указание ускорить и завершить работы по обезвреживанию радиоактивного озера Кошкар-Ата, ставшего головной болью всего региона, - обратился блогер к главе государства.
Процесс рекультивации хвостохранилища временно приостановлен из-за инициативы Министерства экологии провести дополнительные исследования соответствия проекта радиационной безопасности. В ведомстве посчитали, что необходимо дополнительно исследовать, как применяемая подрядчиком технология будет защищать от радиации.
Вопрос возобновления рекультивации обещают поднят перед Министерством экологии в сентябре, когда подрядчик подготовит необходимую документацию.
Кошкар-Ата образовалось в 1960-х годах, когда в Мангистауском регионе начали добывать уран, и в результате слива сточных радиоактивных вод Актауского горно-обогатительного комбината в небольшую впадину рядом с кладбищем Кошкар-Ата, образовалось одноимённое радиоактивное хвостохранилище.
Данное озеро находится в непосредственной близости от города Актау и нескольких населённых пунктов.
Напомним, рекультивация хвостохранилища Кошкар-Ата началась в марте 2021 года. В 2013 году учёные национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе Кошкар-Ата. С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.
В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зелёной зоны вокруг хвостохранилища Кошкар-Ата.
В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния «Кошкар-Аты» на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.
В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию Кошкар-Ата требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зелёный пояс длиной в три километра.
В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища Кошкар-Ата планировали дополнительно использовать 30 Га земли.
В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.
Конкурс на проведение рекультивации выиграла фирма без необходимой на то лицензии.
В январе стало известно, что в Мангистау разработали «Проект рекультивации хвостохранилища Кошкар-Ата до 2025 года.