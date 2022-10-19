В Актау около 30 тысяч жителей не платят налоги

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

По её словам, если в течение 30 рабочих дней население города полностью не погасит задолженность, то соответствующие документы будут направлены частным судебным исполнителям. После поступления дел к частному судебному исполнителю все счета уклоняющегося от уплаты налогов блокируются до полного погашения суммы долга. Необходимо будет также выплатить средства за услуги частного судебного исполнителя в размере 25 процентов от общей суммы займа.



- Не позднее 15 февраля каждого года, по данным Государственной корпорации правительства для граждан, будет учитываться имущество граждан. Соответственно, лица, на имя которых зарегистрировано имущество, должны уплатить налог не позднее 1 октября того же года, - прокомментировала Мадина Джаканкызы.



Руководитель отдела администрирования индивидуальных предпринимателей и физических лиц управления государственных доходов Актау Азамат Сагидуллаев рассказал, какие лица освобождаются от налога на имущество. Это:

- герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награждённые подвеской «Алтын алқа», отдельно проживающие пенсионеры - в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности. А также

участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награждённые орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награждённые орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, инвалиды - в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности.

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