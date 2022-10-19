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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 11:15

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В Актау около 30 тысяч жителей не платят налоги

Налоговая задолженность населения Актау перед государством превысила 103 миллиона тенге. В настоящее время физическим лицам предоставлено время на погашение долга в течение 30 рабочих дней. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель департамента государственных доходов Мангистауской области Мадина Джаканкызы.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
По её словам, если в течение 30 рабочих дней население города полностью не погасит задолженность, то соответствующие документы будут направлены частным судебным исполнителям. После поступления дел к частному судебному исполнителю все счета уклоняющегося от уплаты налогов блокируются до полного погашения суммы долга. Необходимо будет также выплатить средства за услуги частного судебного исполнителя в размере 25 процентов от общей суммы займа.

- Не позднее 15 февраля каждого года, по данным Государственной корпорации правительства для граждан, будет учитываться имущество граждан. Соответственно, лица, на имя которых зарегистрировано имущество, должны уплатить налог не позднее 1 октября того же года, - прокомментировала Мадина Джаканкызы.

Руководитель отдела администрирования индивидуальных предпринимателей и физических лиц управления государственных доходов Актау Азамат Сагидуллаев рассказал, какие лица освобождаются от налога на имущество. Это:
- герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награждённые подвеской «Алтын алқа», отдельно проживающие пенсионеры - в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности. А также
участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награждённые орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награждённые орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, инвалиды - в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности.



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Комментарии ( 2 )

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  • синдбад
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:01
Мы им ежемесячно платим налоги и эти же гос служащие которые получают зарплату с наших налогов, нас пугают штрафами.
Где логика?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Orion
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:50
Как государство трясется за свои денюжки из наших карманов...
 
 

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