В Актау среди педагогов проходит ІІ республиканский конкурс профессионального мастерства

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В торжественном собрании приняли участие директора Центра педагогического мастерства, Национального центра повышения квалификации «Өрлеу», председатель областной организации профсоюза, руководители неправительственных организаций, учреждений социального партнера, эксперты из разных регионов РК и Российской Федерации, участники конкурса, представители СМИ.На совещании выступила руководитель управления образования Динара Жумашева, которая пожелала участникам удачи. Мероприятие сопровождалось поздравительными пожеланиями приглашённых экспертов и концертными номерами.В этом году в соревнованиях принимают участие 60 педагогов из городов Астаны, Алматы, Шымкента и 15 областей по шести компетенциям.Отметим, что конкурс проводится на трёх специально определённых площадках.