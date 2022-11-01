В Актау среди педагогов проходит ІІ республиканский конкурс профессионального мастерства

Фото ЦОК Мангистауской области
В торжественном собрании приняли участие директора Центра педагогического мастерства, Национального центра повышения квалификации «Өрлеу», председатель областной организации профсоюза, руководители неправительственных организаций, учреждений социального партнера, эксперты из разных регионов РК и Российской Федерации, участники конкурса, представители СМИ.
На совещании выступила руководитель управления образования Динара Жумашева, которая пожелала участникам удачи. Мероприятие сопровождалось поздравительными пожеланиями приглашённых экспертов и концертными номерами.
В этом году в соревнованиях принимают участие 60 педагогов из городов Астаны, Алматы, Шымкента и 15 областей по шести компетенциям.
Отметим, что конкурс проводится на трёх специально определённых площадках.
На совещании выступила руководитель управления образования Динара Жумашева, которая пожелала участникам удачи. Мероприятие сопровождалось поздравительными пожеланиями приглашённых экспертов и концертными номерами.
В этом году в соревнованиях принимают участие 60 педагогов из городов Астаны, Алматы, Шымкента и 15 областей по шести компетенциям.
Отметим, что конкурс проводится на трёх специально определённых площадках.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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