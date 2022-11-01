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Опубликовано: Сегодня, 15:56

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В Актау среди педагогов проходит ІІ республиканский конкурс профессионального мастерства

31 октября в областном музыкально-драматическом театре им.Н.Жантурина состоялась церемония открытия II Республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего образования в области сервиса и обслуживания, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото ЦОК Мангистауской области
В торжественном собрании приняли участие директора Центра педагогического мастерства, Национального центра повышения квалификации «Өрлеу», председатель областной организации профсоюза, руководители неправительственных организаций, учреждений социального партнера, эксперты из разных регионов РК и Российской Федерации, участники конкурса, представители СМИ.

На совещании выступила руководитель управления образования Динара Жумашева, которая пожелала участникам удачи. Мероприятие сопровождалось поздравительными пожеланиями приглашённых экспертов и концертными номерами.

В этом году в соревнованиях принимают участие 60 педагогов из городов Астаны, Алматы, Шымкента и 15 областей по шести компетенциям.

Отметим, что конкурс проводится на трёх специально определённых площадках.



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В Актау среди педагогов проходит ІІ республиканский конкурс профессионального мастерства


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